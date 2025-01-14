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        Erzurum'da aileler, tarihi Aziziye Tabyası'nda atlı kızak ve kayak yaptı, ok attı

        Tarihte Erzurum'un savunmasında büyük önem taşıyan Aziziye Tabyası'nda düzenlenen etkinlikte bir araya gelen aileler, ok attı, atlı kızak ve kayak yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 15:15 Güncelleme: 14.01.2025 - 15:22
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        Erzurum'da aileler, tarihi Aziziye Tabyası'nda atlı kızak ve kayak yaptı, ok attı
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        Tarihte Erzurum'un savunmasında büyük önem taşıyan Aziziye Tabyası'nda düzenlenen etkinlikte bir araya gelen aileler, ok attı, atlı kızak ve kayak yaptı.

        Valiliğin açıklamasına göre, Osmanlı Devleti tarafından doğu sınırlarının korunması amacıyla Erzurum'da yapılan ve "93 Harbi" olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın en çetin muharebelerinin geçtiği Aziziye Tabyası'nda, Ebu İshak Vakfı ve Emin Eğitim Derneği işbirliğiyle "Köklerden Göklere" sloganıyla aile buluşması düzenlendi.

        Çocuklarıyla tarihi tabyaya gelen aileler, önce Nene Hatun'un kabrini ziyaret edip dua okudu. Aileler, daha sonra geleneksel atlı okçuluk, model roket uçurma, atlı kızak ve kayak gibi etkinliklere katıldı.

        Program, ailelere yönelik tabya sunumuyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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