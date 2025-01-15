Erzurum'da şap hastalığı nedeniyle durdurulan hayvan hareketliliği yarın normale dönecek

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün, kentte bazı bölgelerdeki 17 büyükbaş hayvanda görülen SAT-2 tipi şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla 16 Aralık'ta aldığı tedbirler kapsamında, il genelinde hayvan hareketliliği durduruldu ve canlı hayvan pazarları kapatıldı.

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