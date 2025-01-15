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        Erzurum'da şap hastalığı nedeniyle durdurulan hayvan hareketliliği yarın normale dönecek

        Erzurum'da şap hastalığı nedeniyle kent genelinde durdurulan hayvan hareketliliği yarın normale dönecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 10:51 Güncelleme: 15.01.2025 - 10:51
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        Erzurum'da şap hastalığı nedeniyle durdurulan hayvan hareketliliği yarın normale dönecek
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        Erzurum'da şap hastalığı nedeniyle kent genelinde durdurulan hayvan hareketliliği yarın normale dönecek.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün, kentte bazı bölgelerdeki 17 büyükbaş hayvanda görülen SAT-2 tipi şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla 16 Aralık'ta aldığı tedbirler kapsamında, il genelinde hayvan hareketliliği durduruldu ve canlı hayvan pazarları kapatıldı.

        Yaklaşık 1 ay süren tedbirler yarın son bulacak. Bu çerçevede canlı hayvan pazarları açılıp hayvan sevkine başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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