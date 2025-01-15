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        Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde "Temel Diş Hekimliği Birimi" açıldı

        Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde "Temel Diş Hekimliği Birimi" bölümü hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 12:12 Güncelleme: 15.01.2025 - 12:12
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        Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde "Temel Diş Hekimliği Birimi" açıldı
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        Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde "Temel Diş Hekimliği Birimi" bölümü hayata geçirildi.

        Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesi, araştırma kapasitesini güçlendirme hedefi doğrultusunda Diş Hekimliği Fakültesi'nde Temel Diş Hekimliği Bilimleri bölümü açıldı.

        Araştırma üniversitesi doğrultusunda, araştırma kapasitesini güçlendirecek olan bu yeni bölüm hem akademik hem de bilimsel anlamda üniversiteye katkı sunarken, diş hekimi adaylarının da eğitim kalitesini üst seviyeye taşıyacak.

        Aynı zamanda bu alandaki gelişmeler mezunların, uluslararası standartlara uyumunu da kolaylaştıracak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, gelişmiş ülkelerde temel diş hekimliği bilimleri bölümlerinin yaygın olduğuna işaret ederek, "Bu standartlara ulaşmak, mezunlarımızı uluslararası düzeyde daha rekabetçi hale getirecek. Açtığımız bu yeni bölüm, öğrencilerimizin diş hekimliği eğitimine daha sağlam bir temel oluşturmalarına olanak tanıyacak. Bu bölüm, öğrencilerimizin diş hastalıklarını daha iyi anlamasına ve yenilikçi tedavi yöntemleri geliştirmesine imkan sağlayacak. Eğitim kalitemizi artırırken, fakültemizin bilimsel üretkenliğini de destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Yeni bölümün, disiplinlerarası çalışmalara zemin hazırlayarak farmakoloji, patoloji ve mikrobiyoloji ana bilim dalı öğretim üyelerinin entegrasyonu ile eğitim ve araştırma faaliyetlerinin başlayacağını belirten Hacımüftüoğlu, bu gelişmenin diş hekimliği fakültesine bilimsel anlamda güç katacağını vurguladı.

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