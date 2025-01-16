Erzurum Şehir Hastanesi'nde 1993 bebek hayata tutundu

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum Şehir Hastanesinin tam donanımlı yenidoğan yoğun bakımında geçen yıl tedavi gören 1993 bebek yaşama tutundu.

Hastanenin yenidoğan ünitelerinde görevli 23 doktor, 100 hemşire ve 30 personel, prematürelerin yanı sıra çeşitli sağlık sorunlarıyla dünyaya gelen bebeklere özenle bakıp, onların sağlık durumunu kuvözlerde 7/24 takip ediyor.

Geçen yıl erken doğum ve çeşitli sağlık sorunlarıyla dünyaya gelen 1993 bebek sağlığına kavuştu ve anne kucağında evlerine gönderildi.

Başhekim Yardımcısı ve Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Uzman Dr. Ayşenur Daş, AA muhabirine, 1700 yataklı hastanede 94 yataklı yenidoğan yoğun bakıma sahip olduklarını söyledi.

Bebeklere özenle baktıklarını ifade eden Daş, şöyle konuştu:

"Yenidoğan yoğun bakımda bebeklere anne şefkatiyle bakıyoruz. Geçen yıl 1. ve 2. düzey yoğun bakıma 1236, 3. düzey yoğun bakıma ise 757 hasta yatırdık, toplamda 1993 bebek şifayla taburcu edildi. Bu, bizim çok güzel çalışıp emeklerimizin karşılığının göstergesidir. Yenidoğanlarda en çok enfeksiyonlar, solunum yetmezliği ya da prematüre gibi hastalarımızı takip ediyoruz. Burada bebeklerin kilo almalarına veya gelişmemiş organlarının gelişmesinin sağlanması amacıyla organ yetmezliğine girmemelerini, eğer girdiyse bunların tedavilerinin sağlanmasını amaçlıyoruz. Burada çok güzel işler başardık, 23 haftalık bebeklerimizi, 500 gram doğan bebeklerimizi taburcu ettik."

Daş, personelin özverili çalışarak tüm bebeklere anne şefkatiyle kendi çocuğu gibi baktığını vurguladı.

- "Birimimizde ölüm oranları Türkiye'nin çok çok altında"

Bebeklerin tedavi sürecine dahil olmalarının kendileri için çok özel olduğunu dile getiren Daş, "1 yıl içinde 1993 bebeği şifayla gönderdik, bu büyük sayı. Hastanemizin yenidoğan yoğun bakım birimimizde ölüm oranları Türkiye'nin çok çok altında. Bu da bize gurur veriyor." diye konuştu.

Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Sibel Tanrıverdi Yılmaz ise kliniğin en üst seviyede ve teknolojik cihazlarla donatıldığını, damardan beslenme yapılan TPN ve sterilizasyon ünitelerinin kliniğin içinde olduğunu anlatarak, "Tecrübeli sağlık personeliyle bu işi yapıyoruz. Desteklerinden dolayı hastane yönetimine teşekkür ederiz. Bebekleri annelerinin kucağına verip o manevi gücü görmek yeterli." dedi.