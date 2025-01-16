Erzurum'da kaçak kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı

Kazı alanında yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 33 fişek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Çat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Karaşeyh Mahallesi'nde define için izinsiz kazı yapanları tespit etti.

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