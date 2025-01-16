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        Erzurum'da kaçak kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı

        Erzurum'da tarihi eser bulmak için izinsiz kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 17:39 Güncelleme: 16.01.2025 - 17:39
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        Erzurum'da kaçak kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı
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        Erzurum'da tarihi eser bulmak için izinsiz kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Çat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Karaşeyh Mahallesi'nde define için izinsiz kazı yapanları tespit etti.

        Bölgeye giden ekipler, iş makinesi ile kazı yapan 8 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

        Kazı alanında yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 33 fişek ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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