Erzurum'da 11 düzensiz göçmen ile 9 insan kaçakçısı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü (GKİT) koordinesinde, Köprüköy ve Pasinler ilçelerinde 12-15 Ocak'ta saha ve analiz çalışmaları yapıldı.

Erzurum'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 11 düzensiz göçmen ile 9 insan kaçakçısı yakalandı.

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