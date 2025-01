Erzurum'un modern kütüphanesi 2024'te 812 bin okuyucu ağırladı

TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'da 5 yıldır hizmet veren ve ülkenin sayılı halk kütüphaneleri arasında gösterilen İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesi, 2024 yılında 812 bin okuyucuyu ağırladı.

Erzurum'da 2020 yılında yapımı tamamlanan ve 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılan kentin en modern yapılarından olan kütüphane, her yıl yüzbinlerce okuyucuyu misafir ediyor.

Yaklaşık 750 bin nüfuslu kentin bu modern kütüphanesi, geçen yıl nüfusundan fazla okuyucuya ev sahipliği yaptı.

Erzurum'da doğan ve bugün Beyazıt Devlet Kütüphanesi olarak hizmet veren Kütüphane-i Umumi Osmani'de kütüphaneci olarak 43 yıl hizmet veren Osmanlı'nın son hafız-ı kütüplerinden İsmail Saib Sencer'in ismini taşıyan kütüphane, 9 bin metre kare alanı ile Türkiye'nin sayılı halk kütüphaneleri arasında gösteriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak hizmetlerin devam ettiği kütüphanenin içinde bulunan okuma salonlarının yanında sosyal donatı alanlarıyla da misafirlerine çeşitli imkanlar sunuluyor.

Aynı anda 1500 kişiye hizmet verme kapasitesine sahip 4 katlı kütüphane her yaştan insana hitap ediyor.

- "Okuyucularımızın taleplerini dikkate alarak her yıl koleksiyonumuzu güncelliyoruz"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, AA muhabirine, 150 bin kitabın bulunduğu kütüphanede birçok hizmetin verildiğini söyledi.

Her kesime hitap eden kütüphanenin zenginliğiyle de dikkati çektiğini anlatan Yer, "2024 yılı içinde toplam 812 bin kişi kütüphanemizi ziyaret etti. Toplam 40 bin üyemiz var. Her yıl bu sayı artış gösteriyor. Okuyucularımızın taleplerini dikkate alarak her yıl koleksiyonumuzu güncelliyoruz. Sadece ders çalışma, kitap ödünç alıp verme işlemlerimiz dışında kültürel etkinliklerde yaparak kullanımı daha da artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Süreli yayınlar bölümünde 250 çeşit dergi aboneliğinin de bulunduğunu dile getiren Yer, "Çocuk salonları, yetişkin okuma salonları, danışma kaynakları, Türk edebiyatı, dünya edebiyatı gibi çeşitli kaynakların yer aldığı salonlarımız mevcut. Kütüphanemizde ayrıca kimya ve matematik atölyelerimiz de bulunuyor. Oyun alanlarımız ile 3 grup çalışma odamız ve 64 bilgisayar ile misafirlerimize hizmet ediyoruz." ifadesini kullandı.