Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'un modern kütüphanesi 2024'te 812 bin okuyucu ağırladı

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'da 5 yıldır hizmet veren ve ülkenin sayılı halk kütüphaneleri arasında gösterilen İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesi, 2024 yılında 812 bin okuyucuyu ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 11:17 Güncelleme: 17.01.2025 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'un modern kütüphanesi 2024'te 812 bin okuyucu ağırladı
        ABONE OL

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'da 5 yıldır hizmet veren ve ülkenin sayılı halk kütüphaneleri arasında gösterilen İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesi, 2024 yılında 812 bin okuyucuyu ağırladı.

        Erzurum'da 2020 yılında yapımı tamamlanan ve 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılan kentin en modern yapılarından olan kütüphane, her yıl yüzbinlerce okuyucuyu misafir ediyor.

        Yaklaşık 750 bin nüfuslu kentin bu modern kütüphanesi, geçen yıl nüfusundan fazla okuyucuya ev sahipliği yaptı.

        Erzurum'da doğan ve bugün Beyazıt Devlet Kütüphanesi olarak hizmet veren Kütüphane-i Umumi Osmani'de kütüphaneci olarak 43 yıl hizmet veren Osmanlı'nın son hafız-ı kütüplerinden İsmail Saib Sencer'in ismini taşıyan kütüphane, 9 bin metre kare alanı ile Türkiye'nin sayılı halk kütüphaneleri arasında gösteriliyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak hizmetlerin devam ettiği kütüphanenin içinde bulunan okuma salonlarının yanında sosyal donatı alanlarıyla da misafirlerine çeşitli imkanlar sunuluyor.

        Aynı anda 1500 kişiye hizmet verme kapasitesine sahip 4 katlı kütüphane her yaştan insana hitap ediyor.

        - "Okuyucularımızın taleplerini dikkate alarak her yıl koleksiyonumuzu güncelliyoruz"

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, AA muhabirine, 150 bin kitabın bulunduğu kütüphanede birçok hizmetin verildiğini söyledi.

        Her kesime hitap eden kütüphanenin zenginliğiyle de dikkati çektiğini anlatan Yer, "2024 yılı içinde toplam 812 bin kişi kütüphanemizi ziyaret etti. Toplam 40 bin üyemiz var. Her yıl bu sayı artış gösteriyor. Okuyucularımızın taleplerini dikkate alarak her yıl koleksiyonumuzu güncelliyoruz. Sadece ders çalışma, kitap ödünç alıp verme işlemlerimiz dışında kültürel etkinliklerde yaparak kullanımı daha da artırmayı hedefliyoruz." dedi.

        Süreli yayınlar bölümünde 250 çeşit dergi aboneliğinin de bulunduğunu dile getiren Yer, "Çocuk salonları, yetişkin okuma salonları, danışma kaynakları, Türk edebiyatı, dünya edebiyatı gibi çeşitli kaynakların yer aldığı salonlarımız mevcut. Kütüphanemizde ayrıca kimya ve matematik atölyelerimiz de bulunuyor. Oyun alanlarımız ile 3 grup çalışma odamız ve 64 bilgisayar ile misafirlerimize hizmet ediyoruz." ifadesini kullandı.

        - Görme engellilere özel okuma hizmeti de başlatıldı

        Görme engelli vatandaşlar için geçen ay özel olarak tasarlanan okuma kabininin de hizmete girdiğini dile getiren Yer, engelli vatandaşların kütüphanenin her alanından faydalanabildiklerini belirtti.

        Kütüphanedeki yoğunluktan memnuniyet duyduklarını, hafta içi dahi salonlarının tamamen dolu olduğunu vurgulayan Yer, "Ders çalışma arasında bir şekilde o rafların arasına girerek kitapları kurcalıyorlar. Merak ettikleri eserleri önlerine alıp 10 dakika, yarım saat okuma fırsatı elde ediyorlar. Bizim için bu çok kıymetli. Bu şekilde de aslında amacımıza ulaşmış oluyoruz." diye konuştu.

        Hemen her gün kütüphaneye gelerek ders çalışan Havva Küçük ise kütüphanede her türlü imkanın bulunduğunu ve gerektiğinde grup çalışmalarına katıldıklarını söyledi.

        Yaz ayından beri düzenli olarak kütüphaneyi kullandığını anlatan Bahadır Öztürk ise "Sabah erken saatlerde geliyorum. Üst katlar kapanana kadar çalışıyorum. Burada hem kaynak bulabiliyorum hem de kütüphanenin sessiz ortamından istifade ediyorum. Bazı zamanlarda ise oyun alanlarında vakit geçiriyoruz." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sahte içkide can kaybı 37'ye yükseldi
        Sahte içkide can kaybı 37'ye yükseldi
        Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!
        DEM Parti heyetinden açıklama
        DEM Parti heyetinden açıklama
        Beşiktaş'ta Solskjaer dönemi!
        Beşiktaş'ta Solskjaer dönemi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        1 kişi öldü, 2 şüpheli gözaltında! Kıraathanede kanlı kavga!
        1 kişi öldü, 2 şüpheli gözaltında! Kıraathanede kanlı kavga!
        Sürücüyle tartışıp otomobilden atlayan kadın öldü
        Sürücüyle tartışıp otomobilden atlayan kadın öldü
        Bir meyveyi popüler hale getirmek kaça patlar?
        Bir meyveyi popüler hale getirmek kaça patlar?
        Konut fiyatları 2024'te enflasyona yenildi
        Konut fiyatları 2024'te enflasyona yenildi
        83 yaşındaki kadını bıçaklayıp öldürdü!
        83 yaşındaki kadını bıçaklayıp öldürdü!
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        Rıza Akpolat tutuklu yargılanacak
        Rıza Akpolat tutuklu yargılanacak
        Ödem attırıyor, akne kızarıklıklarını yatıştırıyor...
        Ödem attırıyor, akne kızarıklıklarını yatıştırıyor...
        Yalın ayak mı, çorapla mı gezmeli?
        Yalın ayak mı, çorapla mı gezmeli?
        Prim borçlularına hastane açık
        Prim borçlularına hastane açık

        Benzer Haberler

        Erzurum'un yeni mahallesi Gezköy'de muhtarlık seçimi yapılacak
        Erzurum'un yeni mahallesi Gezköy'de muhtarlık seçimi yapılacak
        Erzurum'da kaçak kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı
        Erzurum'da kaçak kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı
        Erzurum'da 11 düzensiz göçmen ile 9 insan kaçakçısı yakalandı
        Erzurum'da 11 düzensiz göçmen ile 9 insan kaçakçısı yakalandı
        Erzurum'da hafızlık eğitimini tamamlayan 415 öğrenci icazet aldı
        Erzurum'da hafızlık eğitimini tamamlayan 415 öğrenci icazet aldı
        Erzurum Şehir Hastanesi'nde 1993 bebek hayata tutundu
        Erzurum Şehir Hastanesi'nde 1993 bebek hayata tutundu
        Karın 1 metreyi aştığı Palandöken sömestirde kayak tutkunlarını bekliyor
        Karın 1 metreyi aştığı Palandöken sömestirde kayak tutkunlarını bekliyor