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        Sömestirin ilk gününde kayakseverler en fazla karın olduğu Palandöken'e akın etti

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde, sömestir tatilinin ilk gününde yoğunluk yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 13:32 Güncelleme: 18.01.2025 - 13:45
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        Sömestirin ilk gününde kayakseverler en fazla karın olduğu Palandöken'e akın etti
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        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde, sömestir tatilinin ilk gününde yoğunluk yaşanıyor.

        Havalimanına 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunmanın yanı sıra birçok kış sporunun rahatlıkla yapılabildiği kayak merkezi, teknik altyapısı, beş yıldızlı otelleri, uluslararası standartlarda uzun pistleri, kar kalitesi ve eşsiz doğasıyla öne çıkıyor.

        Türkiye'deki kayak merkezleri arasında 130 santimetre kar kalınlığı ile ilk sırada yer alan Palandöken, sömestir tatilinin ilk gününde çok sayıda misafirini ağırlıyor.

        Kayak merkezinde aileler çocuklarıyla kızağa bindi, kayak ve snowboard yaparak eğlenceli aktivitelerle keyifli zaman vakit geçirdi.

        - İlk defa geldiler Palandöken'i çok beğendiler

        İstanbul'dan gelen Ayhan Polat, AA muhabirine, hem çocuklara eğlenceli vakit geçirtmek hem de kendilerinin bu durumdan istifade etmesi için ailecek Palandöken'i tercih ettiklerini söyledi.

        Tatilin güzel geçtiğini vurgulayan Polat, şöyle devam etti:

        "İlk defa geldiğimiz Palandöken'in bu kadar kalabalık olduğunu bilmiyorduk. Diğer kayak merkezlerine gitmiştik, burası hem hafta sonu hem de okulların tatil olması sebebiyle kalabalık ama keyifli geçiyor ve çok güzel. Çocuklar da güzel vakit geçiriyor, eğlenceli. Herkese tavsiye ediyoruz. Palandöken hem ulaşım anlamında merkeze çok yakın hem de teleferikler ve kayak pistleri çok güzel."

        12. sınıf öğrencisi Azra Polat ise Palandöken'i çok beğendiğini anlatarak, "Bugün biraz kalabalık ama çok güzel vakit geçiriyoruz. Teleferiğe de bindik, çok güzel burası. Daha önce farklı kayak merkezine gittik ama burada daha farklı deneyimler yaşadık. Tatili böyle değerlendirmek çok güzel, babama teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Malatya'dan ailesiyle gelen Alper Akkurt ise çocukların karne dönemini değerlendirmek istediklerini anlattı.

        Erzurum'a ilk defa geldiklerini dile getiren Akkurt, şunları kaydetti:

        "Sömestir tatili olunca çocukları birkaç gün hem eğlendirmek hem de kayak için Palandöken'e geldik. Onlar için de bir değişiklik ve tatil olur, kafalarını dinlemiş olurlar. Tatil çok güzel, biz Erzurum'u çok beğendik. Hava da güzel, aslında biz daha da soğuk bekliyorduk. Çocuklar çok eğleniyorlar, onlar için kızak aldık. Sürekli televizyondan görüyorduk aslında, ilk defa kayağa geldik, ilk defa çocukları getirdik. Onlar da heves etti ve istediler, biz de getirdik."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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