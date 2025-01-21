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        Erzurum, Tunceli, Ardahan, Kars ve Ağrı'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

        Erzurum, Tunceli, Ardahan, Kars ve Ağrı'da dondurucu soğuklar etkisini devam ettiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 09:50 Güncelleme: 21.01.2025 - 09:50
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        Erzurum, Tunceli, Ardahan, Kars ve Ağrı'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
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        Erzurum, Tunceli, Ardahan, Kars ve Ağrı'da dondurucu soğuklar etkisini devam ettiriyor.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü Erzurum'da, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

        Yol ve kaldırımlarda buzlanmanın meydana geldiği kentte, araçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

        Bazı sürücüler de araçlarını battaniyeyle örterek soğuktan korumaya çalıştı.

        - Tunceli

        Tunceli'de de hava sıcaklığının sıfırın altında 5,4 dereceye düşmesi sonucu ağaçlarda kırağı oluştu, park halindeki araçların camları buz tuttu.

        Kentin Munzur ve Pülümür vadilerindeki bazı dağların zirveleri sisle kaplandı.

        Ekipler, bazı cadde ve sokaklarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.

        - Ardahan

        Ardahan'da ise gece en düşük sıcaklık eksi 19 derece ölçüldü.

        Kentte soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlar buzla kaplandı.

        Termometrelerin gece sıfırın altında 23 dereceyi gösterdiği Göle ilçesinde ise soğuk hava nedeniyle ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu.

        - Kars

        Kars'ta da kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 16 dereceye düştüğü kentte, dereler ve göletler buzla kaplandı.

        Bazı vatandaşlar araçlarını battaniyelerle ve halılarla örterek soğuktan korumaya çalıştı.

        Kar yağışıyla beyaza bürünen doğada, tilkiler yiyecek ararken görüntülendi.

        - Ağrı

        Ağrı'da da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor.

        Termometrelerin gece eksi 19'u gösterdiği kentte, nehir ve dereler buzla kaplandı.

        Şehir mezarlığındaki su deposunda metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu.

        Eleşkirt ilçesinde de soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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