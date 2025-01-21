Erzurum, Tunceli, Ardahan, Kars ve Ağrı'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

Bazı vatandaşlar araçlarını battaniyelerle ve halılarla örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Termometrelerin gece sıfırın altında 23 dereceyi gösterdiği Göle ilçesinde ise soğuk hava nedeniyle ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu.

Ardahan'da ise gece en düşük sıcaklık eksi 19 derece ölçüldü.

Ekipler, bazı cadde ve sokaklarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.

Kentin Munzur ve Pülümür vadilerindeki bazı dağların zirveleri sisle kaplandı.

Bazı sürücüler de araçlarını battaniyeyle örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Yol ve kaldırımlarda buzlanmanın meydana geldiği kentte, araçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

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