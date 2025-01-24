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        Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de kar etkili oldu

        Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 10:28 Güncelleme: 24.01.2025 - 10:28
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        Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de kar etkili oldu
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        Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı etkili oldu.

        Erzurum'da akşam etkili olan yağışla Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi ve Yakutiye Medresesi gibi tarihi yerler karla kaplandı.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 8 derece ölçüldüğü kentte, soğuk hava da etkili oluyor.

        Çatılarda uzun buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, belediye ekipleri yol ve kaldırımlarda kar küreme çalışması yürüttü.

        Şenkaya ilçesi de kar yağışıyla beyaza büründü.

        - Kars

        Kars'ta etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.

        Gece boyu aralıklarla etkili olan kar, şehir merkezini beyaza bürüdü.

        Karayolları ve belediye ekipleri sorumluluk bölgelerinde kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

        - Ardahan

        Ardahan'da etkili olan soğuk hava sonrası kar etkili oldu.

        Buzla kaplı Çıldır Gölü ve çevresi karla kaplandı.

        Karla mücadele ekipleri sorumluluk bölgelerinde çalışma yürüttü.

        - Ağrı

        Ağrı'da da akşam başlayan kar, il merkezini beyaza bürüdü.

        Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, bazı vatandaşlar araçlarının üzerini battaniye ve brandalarla örttü.

        Belediye ve karayolları ekipleri sorumluluk bölgelerinde kar küreme çalışması yürüttü.

        - Tunceli

        Tunceli’de ise gece saatlerinde etkili olan sağanak, sabaha doğru kar yağışına dönüştü.

        Yağışın etkisiyle cadde ve sokaklar ile park ve bahçeler beyaz örtüyle kaplandı.

        Vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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