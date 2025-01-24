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        TEI ile Atatürk Üniversitesi, yerli motor teknolojisini geliştirmek için işbirliği yapacak

        TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) ile Atatürk Üniversitesinin, yerli motor teknolojisinin geliştirilmesi kapsamında işbirliği yapacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 14:03 Güncelleme: 24.01.2025 - 14:20
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        TEI ile Atatürk Üniversitesi, yerli motor teknolojisini geliştirmek için işbirliği yapacak
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        TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) ile Atatürk Üniversitesinin, yerli motor teknolojisinin geliştirilmesi kapsamında işbirliği yapacağı bildirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamada, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun, beraberindeki 7 kişilik heyetle Eskişehir ziyareti kapsamında TUSAŞ Motor Sanayii AŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit ve teknik ekibiyle bir araya geldiği belirtildi.

        Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek, yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sağlamak ve araştırma kapasitesini genişletmek amacıyla gerçekleşen görüşmenin stratejik öneme sahip işbirliklerine zemin hazırladığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Ziyaret kapsamında Atatürk Üniversitesi ve TEI arasında Türk motorlarının geliştirilmesi için yüzey kaplama ve yüksek irtifa ateşleme sistemlerinin iyileştirilmesi gibi konularda ortak projeler yürütülmesi kararlaştırıldı. Bu işbirliği, yerli ve milli motor teknolojilerinin daha ileriye taşınmasında önemli rol oynayacak.

        Anlaşmanın bir diğer önemli sonucu ise TEI tarafından geliştirilen uçak motorlarının testlerinin Atatürk Üniversitesi'nde yapılması oldu. Bu adım, üniversitenin teknik altyapısının ve mühendislik birikiminin Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayisine hizmet edecek şekilde kullanılmasını sağlayacak."

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Hacımüftüoğlu, işbirliğinin Türk savunma sanayisine ve bilimsel araştırmalara önemli katkılar sunacağını aktararak, "Bilim ve teknolojide milli hedeflerimize ulaşmak için akademi ve sanayinin birlikte hareket etmesi büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

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