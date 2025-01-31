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        Erzurum, Ardahan ve Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor

        Erzurum, Ardahan ve Ağrı'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 10:29 Güncelleme: 31.01.2025 - 10:29
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        Erzurum, Ardahan ve Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor
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        Erzurum, Ardahan ve Ağrı'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Termometrelerin gece sıfırın altında 14 dereceyi gösterdiği Erzurum'da, park halindeki araçların camları buzla kapandı.

        Cami bahçelerindeki şadırvanların buz tuttuğu kentte, bazı vatandaşlar da araçlarını soğuktan korumak için üzerine halı örttü.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre Türkiye'de gece en düşük sıcaklık, eksi 30 ile Tekman ilçesine bağlı kırsaldaki Hacıömer Mahallesi'nde kaydedildi.

        - Ardahan

        Ardahan'da da gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 22 derece ölçüldü.

        Yol ve kaldırımlarda buzlanma oluşan kentte, akarsular ile göletler dondu.

        Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üstüne branda, battaniye ve halı örttü.

        - Ağrı

        Termometrelerin gece sıfırın altında 21 dereceyi gösterdiği Ağrı'da ise soğuk hava nedeniyle buzlanma ve kırağı oluştu.

        Murat Nehri buzla kaplandı, 20 metre yükseklikteki su deposunda uzun buz sarkıtları oluştu.

        Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üstüne battaniye ve çadır örttü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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