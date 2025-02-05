Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da İPEKYOLUSİFED bünyesinde kurulan 2 derneğin genel kurulu yapıldı

        Erzurum'da İpekyolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (İPEKYOLUSİFED) bünyesinde kurulan 2 derneğin 1'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 09:53 Güncelleme: 05.02.2025 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da İPEKYOLUSİFED bünyesinde kurulan 2 derneğin genel kurulu yapıldı
        ABONE OL

        Erzurum'da İpekyolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (İPEKYOLUSİFED) bünyesinde kurulan 2 derneğin 1'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

        Müceldili Konağı'nda düzenlenen kurulda, İpekyolu Girişimci İş İnsanları Derneği Başkanlığına Sibel Mutlu, İpekyolu Üretici Girişimci İş İnsanları Derneği Başkanlığına ise İlhami Arslan seçildi.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ömer Düzgün, burada yaptığı açıklamada, genel kurulun hayırlı olmasını dileyerek, dernekçiliğin bir gönül işi olduğunu söyledi.

        İpekyolu denilince akla ilk ticaret geldiğini anlatan Düzgün, "Çin'den başlayan ve Avrupa'yla Asya'yı birbirine bağlayan bir ticaret ağıdır. Sadece ticaretle kalmıyor, bilgi ve kültür aktarımı da oluyor. Dernekçiliğin problemi, kendi kendine yetmek zorundasın. Federasyon bünyesinde açılan her bir derneğin sektör alanı farklıdır. Ticaret ve ekonomi üzerine yapılan bir çalışmadır. Şehrimizde böyle bir çalışmanın yapılması gurur verici. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu çalışmaları desteklemek lazım. Kurmak yetmiyor, devam ettirmek lazım. Bu bir gönül işi. Karşınıza çıkacak sorunlara karşı yılmadan devam ederseniz, sonuç alabiliyorsunuz." dedi.

        İpekyolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Alim ise İPEKYOLUSİFED'in tamamen bağımsız ve en önemlisi de gönüllülüğe dayanan bir iş dünyası kuruluşu olduğunu ve bu özelliğiyle sadece bu bölge açısından değil, ülkede de az bulunur bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade etti.

        Erzurum'da göçü önleyebilmek için yeni nesil iş sektörlerine ihtiyaç olduğunu dile getiren Alim, şöyle konuştu:

        "Üniversite şehri olan kentimizde üniversite ve sanayi el ele vererek yeni projelerle istihdam ve üretim artışı sağlanabilmesi için hem yeni nesil mesleklere hem de yeni sektörlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu eksiklerin giderilmesi sadece ilimiz ve bölge değil, ülke ekonomisine katma değer kazandıracaktır. Sektör çeşitliliği demek, girişimciliğin önünün açılması, istihdamın artması, katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi demektir. Bu anlamda bölgemizde yeni sektörlerin açılması konusunda daha fazla çaba harcamak zorundayız. 1. Olağan Genel Kurularını yaptığımız İpekyolu Girişimci İş İnsanları Derneği ve İpekyolu Üretici Girişimci İş İnsanları Derneğinin yönetim kurullarının hayırlı olmasını diliyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Washington'da Elon Musk protestosu
        Washington'da Elon Musk protestosu
        Zücaciye hırsızları! Çalıntı çekle 10 milyon liralık eşya çaldılar!
        Zücaciye hırsızları! Çalıntı çekle 10 milyon liralık eşya çaldılar!
        İki çocuk kurşunların hedefi olmuştu! 3 yıl sonra burada yakalandı!
        İki çocuk kurşunların hedefi olmuştu! 3 yıl sonra burada yakalandı!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Trump'ın planı: Eğitim Bakanlığı'nı lağvedecek
        Trump'ın planı: Eğitim Bakanlığı'nı lağvedecek
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        Yoğun kar, tipi, fırtına ve yağmur uyarıları
        Yoğun kar, tipi, fırtına ve yağmur uyarıları
        İstanbul'da dehşet! Beyzbol sopalı şoför cinayeti!
        İstanbul'da dehşet! Beyzbol sopalı şoför cinayeti!
        Enda Enerji halka açılıyor
        Enda Enerji halka açılıyor
        Trump'ın Gazze planı
        Trump'ın Gazze planı
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        Mısır'a iade ettik
        Mısır'a iade ettik
        Abdülkerim Bardakcı, PFDK'ye sevk edildi!
        Abdülkerim Bardakcı, PFDK'ye sevk edildi!
        İş yerinde verimliliği artırma yöntemleri!
        İş yerinde verimliliği artırma yöntemleri!
        Büyük acı... 11 yaşındaki Zeynep okula gidiyordu!
        Büyük acı... 11 yaşındaki Zeynep okula gidiyordu!
        SGK prim borcundan kimler sorumludur?
        SGK prim borcundan kimler sorumludur?
        Anne babalar hangi çocuğunu daha çok kayırıyor?
        Anne babalar hangi çocuğunu daha çok kayırıyor?
        Altın ticaret savaşlarının etkisi ile rekor kırdı
        Altın ticaret savaşlarının etkisi ile rekor kırdı

        Benzer Haberler

        Erzurum'da açılan okçuluk kulübü, milli sporcu yetiştirmeyi hedefliyor
        Erzurum'da açılan okçuluk kulübü, milli sporcu yetiştirmeyi hedefliyor
        Erzurum ve çevrelerinde yarın için kuvvetli kar yağışı uyarısı
        Erzurum ve çevrelerinde yarın için kuvvetli kar yağışı uyarısı
        Erzurum'da sosyal medyada suç içerikli paylaşım yapan 339 kullanıcıya adli...
        Erzurum'da sosyal medyada suç içerikli paylaşım yapan 339 kullanıcıya adli...
        Ev alacaklara deprem güvenliği için tavsiyeler
        Ev alacaklara deprem güvenliği için tavsiyeler
        Erzurum Acil Çağrı Merkezi'ne 2024'te yapılan ihbarların yüzde 21,2'si asıl...
        Erzurum Acil Çağrı Merkezi'ne 2024'te yapılan ihbarların yüzde 21,2'si asıl...
        Kış kampında kayak, buz pateni ve körling sporunu öğrenecekler
        Kış kampında kayak, buz pateni ve körling sporunu öğrenecekler