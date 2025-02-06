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        Erzurum'da deprem bölgesine destek için "hayır çarşısı" açıldı

        Erzurum'da geliri deprem bölgesine gönderilmek üzere "hayır çarışı" kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 16:11 Güncelleme: 06.02.2025 - 16:21
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        Erzurum'da deprem bölgesine destek için "hayır çarşısı" açıldı
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        Erzurum'da geliri deprem bölgesine gönderilmek üzere "hayır çarışı" kuruldu.

        İl Müftülüğünce Lalapaşa Kent Meydanı'nda kurulan hayır çarşında, Palandöken İlçe Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Erzurum Şubesi Kadın Kolları kurslarında görevli kadınların hazırladıkları yiyecekler satışa sunuldu.

        Buradan elde edilecek gelir, depremden etkilenen illere gönderilecek.

        İl Müftsü Rüstem Can, açılışta yaptığı konuşmada, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Hayır çarşısının 2 gün süreceğini ifade eden Can, şunları kaydetti:

        "Bugün 6 Şubat 2025, asrın felaketinin ikinci yıl dönümü. Burada düzenlediğimiz hayır çarşısı ile 6 Şubat depreminde felakete uğrayan bölgemiz için farkındalık oluşturmayı amaçladık. Halkımızın ilgisi oldukça yoğundu. Hayır çarşısında çalışanlarımızın alın teri ile ortaya çıkardığı ürünleri sergiledik. Buradan elde edilen gelirleri inşallah deprem bölgesinde bulunan illerimize göndereceğiz. Destek ve katkılarını her zaman yanımızda gördüğümüz vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

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