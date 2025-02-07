Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da eşini ve kızını öldüren sanık hakkındaki kararın gerekçesi açıklandı

        Erzurum'da eşini ve kızını öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan sanık hakkındaki hükmün gerekçeli kararı hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 12:58 Güncelleme: 07.02.2025 - 12:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da eşini ve kızını öldüren sanık hakkındaki kararın gerekçesi açıklandı
        ABONE OL

        Erzurum'da eşini ve kızını öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan sanık hakkındaki hükmün gerekçeli kararı hazırlandı.

        Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 14 Mart 2024'te Yunus Emre Mahallesi'ndeki evlerinde aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eşi Kadriye B. (44) ve kızı Asude Helen B'yi (20) öldüren, olay yerinden kaçtıktan sonra yakalanan Zülküf B. (47) hakkında verilen 2 kez ağırlaştırılmış hapis cezası kararının gerekçesini açıkladı.

        Gerekçeli kararda, sanık savunmaları, tanık beyanları, olay yeri inceleme tutanağı ve raporlar yer aldı.

        Kararda, sanığın kasten, neticesini bilerek, isteyerek eşi ve kızının ölümüne sebep olduğu belirtilerek, "Eylemlerinden sonra eşi Kadriye ile kızı Asude Helen'e yardım etmek veya 112 Acil Sağlık Hattı'nı aramak gibi bir eylem içine girmek yerine olay yerinden kaçan sanığın, fiilden sonra ve yargılama aşamasındaki davranışları, geçmişi, eylemin oluş şekli ve vehameti, sanığın kastının yoğunluğu ve geleceği üzerindeki olası etkisi, cezanın caydırıcı olma ilkesi ve sosyal ilişkileri dikkate alınarak lehine takdiri indirim maddesini uygulanmasına gerek duyulmamıştır." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Baronu yakalayıp yazdığı yazının yanından geçtiler!
        Baronu yakalayıp yazdığı yazının yanından geçtiler!
        Başından vurulan Gülcan, yaşam mücadelesi veriyor!
        Başından vurulan Gülcan, yaşam mücadelesi veriyor!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Yakalanan hükümlüyü hastaneden kaçırmak istediler!
        Yakalanan hükümlüyü hastaneden kaçırmak istediler!
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Sıla bebek davasında karar!
        Sıla bebek davasında karar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Başkent'te sahte içkiden 33 kişi can verdi!
        Başkent'te sahte içkiden 33 kişi can verdi!
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        Veteran modeller baç tacı
        Veteran modeller baç tacı
        Santorini'de hayat durdu
        Santorini'de hayat durdu
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay

        Benzer Haberler

        Erzurum'da geçen ay düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 8...
        Erzurum'da geçen ay düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 8...
        Erzurum'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
        Erzurum'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
        Erzurum ve Ardahan'ın bazı ilçelerinde kar nedeniyle okullar yarın tatil ed...
        Erzurum ve Ardahan'ın bazı ilçelerinde kar nedeniyle okullar yarın tatil ed...
        Erzurum'da deprem bölgesine destek için "hayır çarşısı" açıldı
        Erzurum'da deprem bölgesine destek için "hayır çarşısı" açıldı
        Erzurum'da kılıç ile gezen kişiler hakkında adli işlem yapıldı
        Erzurum'da kılıç ile gezen kişiler hakkında adli işlem yapıldı
        Erzurum'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
        Erzurum'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı