Erzurum'da 350 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Bu kapsamda kentte Ü.Ö'nün iş yerinde yapılan aramada, 350 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 5 Şubat'ta ülke genelinde alkol kaçakçılığı kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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