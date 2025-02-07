Erzurum'da karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ile kızı tedaviye alındı

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve kızı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından acil yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.