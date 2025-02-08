Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar ile soğuk hava etkili oluyor

Ardahan’da da kar ve soğuk hava etkili oluyor.

Vatandaşlar da arabalarının üzerinde, ev ve iş yerleri önünde biriken karları temizledi.

Sarıkamış Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yapıyor.

Sarıkamış ilçesinde de kar ve soğuk hava etkisini sürdürdü.

Erken saatlerde başlayan kar sonrası kent merkezindeki tarihi Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi, Yakutiye Medresesi ile caddeler ve sokaklar karla kaplandı.

Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar ile soğuk hava etkisini sürdürüyor.

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