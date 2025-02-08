Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi, geçen yıl 1,5 milyon hastaya hizmet verdi

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi, geçen yıl yurt içinden ve dışından gelen 1,5 milyon hastaya hizmet sağladı.

Üniversite yerleşkesinde yaklaşık 62 yıl önce kurulan hastane, İstanbul ve Ankara ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin yanı sıra Azerbaycan, İran, Irak ile Avrupa ülkelerinden gelen hastalara da hizmet veriyor.

Tam donanımlı acil kompleksi, organ nakli, kalp, tüp bebek, hiperbarik, ağrı tedavi ve göz bankası gibi birçok merkezi olan ve radyolojik üst düzey cihazlarla donatılan hastane, hızlı tanı, doktorlara kolay erişim imkanlarıyla yurt içi ve dışından hastalarca tercih ediliyor.

Geçen yıl 1,5 milyon kişinin başvurduğu, 250'si akademik olmak üzere 3 binden fazla personelin çalıştığı 1400 yataklı hastanede, toplamda 141 organ, doku ve kornea nakli ile 300 tüp bebek uygulaması da yapıldı.

- "Geçen yıl 45 bin civarında hasta ameliyatımız var"

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bilgehan Erkut, AA muhabirine, geçen yıl hastanede yurt içinden ve dışından yaklaşık 1,5 milyon kişiye hizmet verildiğini söyledi.

Doğu Anadolu'da yaklaşık 13 milyon civarındaki nüfusa hizmet verdiklerini anlatan Erkut, "Ameliyat sayılarımız Türkiye'deki diğer illere göre fazla, geçen yıl 45 bin civarında hasta ameliyatımız var, işlem sayımız ise 70-80 bin." dedi.

Erkut, böbrek, karaciğer ve kemik iliği nakillerinin yanı sıra hastanede geçen yıl 69 kornea nakli yapıldığını belirterek, kalp merkezinde "A grubu" üst düzey ameliyatlar yapıldığını vurguladı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun destekleriyle hastaneye alınan yeni tomografi ve ultrason cihazları sayesinde hastalar için uzun süre sıra beklemeyi minimize ettiklerinden bahseden Erkut, şunları kaydetti:

"Ultrason ve MR'ı 1 hafta içinde, tomografiyi ise anlık çekebiliyoruz. Geçen yıl 36 böbrek, 22 karaciğer nakli yapıldı. Tadilatta olan kemik iliği ünitemiz tamamlandıktan sonra 14 kemik iliği nakli, 300 de tüp bebek uygulaması yapıldı. Geçen yıl İstanbul nüfusuna kayıtlı 20 bin kişi hastanemizden hizmet aldı. Hastanemizde, hekime kolay ulaşım, hızlı radyolojik görüntüleme ve hızlı tanı özelliklerinin yanı sıra bazı branş dışında hastalar çok fazla ameliyat sırası beklemiyor. 30 ameliyathanemiz var. Mümkün olduğu kadar hastaların gün vermeden tedavilerini yapıyoruz."