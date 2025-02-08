Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da sağlık çalışanları soğuk havaya rağmen Gazze için yürüdü

        Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüşlerini 65. haftasında sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 15:17 Güncelleme: 08.02.2025 - 15:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da sağlık çalışanları soğuk havaya rağmen Gazze için yürüdü
        ABONE OL

        Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüşlerini 65. haftasında sürdürdü.

        Kent merkezindeki Lalapaşa Camisi'nin önünde bir araya gelen doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ile sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

        Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Hakan Sümbül, grup adına yaptığı açıklamada, Gazze, Batı Şeria, Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Lübnan ve Arakan'daki dindaşları için mücadele etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

        Her hafta meydanlarda olacaklarını belirten Sümbül, şöyle konuştu:

        "Bizler, dirilişimizi ve uyanışımızı borçlu olduğumuz Gazze'nin inşası için kolları sıvadık. Onlar güzel günler görene kadar maddi ve manevi yardımlarımıza devam edeceğiz. Boykotu her fırsatta vurgulayacağız. Ateşkesin boykotu gevşetmek için bir bahane olamayacağını, işgalin ve zulmün devam ettiğini hatırlatmak istiyoruz."

        Yürüyüş, açıklamanın ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için okunan duayla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bit pazarında bıçaklanmıştı! İtalyan şefin oğlu öldü!
        Bit pazarında bıçaklanmıştı! İtalyan şefin oğlu öldü!
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Selen hemşire Dicle Nehri'nde ölü bulundu!
        Selen hemşire Dicle Nehri'nde ölü bulundu!
        Kanat bekler için yoğun mesai
        Kanat bekler için yoğun mesai
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        Devler onun peşindeydi!
        Devler onun peşindeydi!
        Lemina’nın haberi vardı
        Lemina’nın haberi vardı
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        Muhammed Emin için 17 numarayı seçti
        Muhammed Emin için 17 numarayı seçti
        "Almanya'da Türk olduğumu hatırladım"
        "Almanya'da Türk olduğumu hatırladım"
        TIME kapağı: Elon Musk ABD Başkanı!
        TIME kapağı: Elon Musk ABD Başkanı!
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Norovirüs salgını uyarısı!
        Norovirüs salgını uyarısı!
        'Sosyal' maganda!
        'Sosyal' maganda!
        Diyet listelerine girecek düşük kalorili besinler
        Diyet listelerine girecek düşük kalorili besinler
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri

        Benzer Haberler

        Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi, geçen yıl 1,5 milyon hastaya hizm...
        Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi, geçen yıl 1,5 milyon hastaya hizm...
        Gençlik ve Spor Bakanlığının projesi öğrencileri "kış sporlarıyla" tanıştır...
        Gençlik ve Spor Bakanlığının projesi öğrencileri "kış sporlarıyla" tanıştır...
        Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar ile soğuk hava etkili oluyor
        Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar ile soğuk hava etkili oluyor
        Erzurum'da trafikte yarışan 2 sürücüye 41 bin lira ceza
        Erzurum'da trafikte yarışan 2 sürücüye 41 bin lira ceza
        Erzurum'da ABD Başkanı Trump'ın Gazze planına tepki
        Erzurum'da ABD Başkanı Trump'ın Gazze planına tepki
        Erzurum'da halk otobüsü yolcu minibüsüne çarptı, 4 kişi yaralandı
        Erzurum'da halk otobüsü yolcu minibüsüne çarptı, 4 kişi yaralandı