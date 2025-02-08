Erzurum'da sağlık çalışanları soğuk havaya rağmen Gazze için yürüdü

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüşlerini 65. haftasında sürdürdü.

Kent merkezindeki Lalapaşa Camisi'nin önünde bir araya gelen doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ile sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Hakan Sümbül, grup adına yaptığı açıklamada, Gazze, Batı Şeria, Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Lübnan ve Arakan'daki dindaşları için mücadele etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Her hafta meydanlarda olacaklarını belirten Sümbül, şöyle konuştu:

"Bizler, dirilişimizi ve uyanışımızı borçlu olduğumuz Gazze'nin inşası için kolları sıvadık. Onlar güzel günler görene kadar maddi ve manevi yardımlarımıza devam edeceğiz. Boykotu her fırsatta vurgulayacağız. Ateşkesin boykotu gevşetmek için bir bahane olamayacağını, işgalin ve zulmün devam ettiğini hatırlatmak istiyoruz."

Yürüyüş, açıklamanın ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için okunan duayla sona erdi.