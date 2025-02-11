Erzurum'da polisler öğrencileri terör propagandasına karşı bilinçlendiriyor

"Gençlik Güvenli Gelecek" projesi kapsamında polisler, Mümtaz Turhan Proje Anadolu Lisesi ve Fuat Sezgin Anadolu Lisesi’nde toplam 380 öğrenciye sunum yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği personeli, terör örgütleri tarafından yürütülen propagandayı etkisiz kılmak, terör örgütlerinin, üniversitedeki illegal yapılanmalarına katılımı engellemek ve azaltmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

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