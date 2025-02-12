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        Erzurum'da jandarmanın bitkin bulduğu akbaba bakımının ardından doğaya salındı

        Erzurum'un Çat ilçesinde jandarma ekiplerince bitkin halde bulunan kara akbaba, bakım ve beslenmesinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 12:40 Güncelleme: 12.02.2025 - 12:40
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        Erzurum'da jandarmanın bitkin bulduğu akbaba bakımının ardından doğaya salındı
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        Erzurum'un Çat ilçesinde jandarma ekiplerince bitkin halde bulunan kara akbaba, bakım ve beslenmesinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Çat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Başköy Mahallesi'nde devriye gezerken yol kenarında kara akbabanın bitkin halde olduğunu fark etti.

        Ekipler, akbabayı, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) timine teslim etti.

        Tim, akbabayı korumaya alıp, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine teslim etti.

        DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak, akbabayı, bakım ve beslenmesinin ardından doğal yaşam alanına bıraktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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