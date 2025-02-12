Erzurum'da jandarmanın bitkin bulduğu akbaba bakımının ardından doğaya salındı

Tim, akbabayı korumaya alıp, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine teslim etti.

Çat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Başköy Mahallesi'nde devriye gezerken yol kenarında kara akbabanın bitkin halde olduğunu fark etti.

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