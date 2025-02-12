Erzurum'da jandarmanın bitkin bulduğu akbaba bakımının ardından doğaya salındı
Erzurum'un Çat ilçesinde jandarma ekiplerince bitkin halde bulunan kara akbaba, bakım ve beslenmesinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Erzurum'un Çat ilçesinde jandarma ekiplerince bitkin halde bulunan kara akbaba, bakım ve beslenmesinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Çat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Başköy Mahallesi'nde devriye gezerken yol kenarında kara akbabanın bitkin halde olduğunu fark etti.
Ekipler, akbabayı, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) timine teslim etti.
Tim, akbabayı korumaya alıp, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine teslim etti.
DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak, akbabayı, bakım ve beslenmesinin ardından doğal yaşam alanına bıraktı.
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