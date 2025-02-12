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        Sahte altınla dolandıırdı, kaldığı otelde yakalandı

        ERZURUM'da sahte altınla kuyumcuyu dolandıran Muhammet Çirka (45), Pasinler ilçesinde kaldığı otelde yakalanıp, çıkarıldı mahkemede tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 09:52 Güncelleme: 12.02.2025 - 09:55
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        Sahte altınla dolandıırdı, kaldığı otelde yakalandı
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        ERZURUM'da sahte altınla kuyumcuyu dolandıran Muhammet Çirka (45), Pasinler ilçesinde kaldığı otelde yakalanıp, çıkarıldı mahkemede tutuklandı.

        Olay, Yakutiye ilçesindeki kuyumcular çarşısında meydana geldi. 6 Şubat'ta saat 15.00 sıralarında Yasin Bilici'ye ait kuyumcuya giden Muhammet Çirka, eşine ait olan 'samanyolu' olarak bilinen altın bilekliği bozdurmak istedi. Bilici'nin kasada yeterli nakit para olmadığını söylemesi üzerine Muhammet Çirka, bilekliğine karşı 3 tam altın ve 13 bin 400 lira nakit para alarak kuyumcudan ayrıldı. Kuyumcular Derneği'nden gelen uyarı mesajı üzerine bilekliğin sahte olduğunu anlayan Bilici, durumu Kuyumcular Çarşısı'nda görevli polise bildirdi.

        Polis ekipleri kamera görüntülerinde 2 şüphelinin taksiyle bölgeden uzaklaştığını, Palandöken Kavşağı’nda indiklerini belirledi. Şüphelilerin Iğdır'a gitmek üzere bindikleri otobüsten Pasinler ilçesinde indiklerini öğrenen Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Ekipler şüpheli Muhammet Çirka ve arkadaşı Anıl Y.'yi kaldıkları otelde, kuyumcudan aldıkları altın ve toplam 80 bin lira ile yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen şüphelilerden Anıl Y. serbest kalırken Muhammet Çirka nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı.

        ‘SENARYOYU GÜZEL YAPMIŞ’

        Çocukluğundan beri kuyumculuk ile uğraştığını belirten, altın ve paraları teslim edilen Yasin Bilici, şunları söyledi:

        "Samanyolu diye tabir ettiğimiz bilekliği çıkartıp bozduracağını söyledi. İki ayrı tarafında damgası ve ünlü bir firmaya ait isim vardı. Çok profesyonelce 'yaldız' dediğimiz tabirle renk tutturmuşlar. Yaldız ince değil oldukça kalındı. Nakit olmadığını söyledim ama karşılığında altın alacağını söyledi. Ben de altın vereceğimiz için ‘tabii olur’ dedim. 3 adet tam altın verdim. Üste kalanına da 13 bin 400 lira parayı da nakit istedi. Bilekliğin eşinin olduğunu ve 2 gün sonra tekrar gelip alacağını söyledi. Eşine söz vermiş gibi duruyordu. Her şeyi kafasında iyice çizmiş, senaryoyu bayağı güzelce yapmış. Biz de uyanamadık. Derneğimiz grubumuza bir fotoğraf attı. Meğerse bu bileklikler 2 adetmiş. Benden sonra başka bir kuyumcuya da götürüyorlar. O kuyumcu da herhalde şüphelendiği için gruba bilgi veriyor 'sahte olabilir' diye. İşte o anda uyandık. Hemen emniyet birimlerimize dönüş yaptık. Sağ olsun çarşı polisimiz, emniyetimiz peşine düştü. Allah'a şükür altın ve paramızı kurtardık. Şahıslar yakalandılar. Emniyet güçlerimize, polisimize çok teşekkür ediyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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