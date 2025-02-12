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        Erzurum'da kuyumcuda sahte altın bozdurması güvenlik kamerasınca görüntülenen zanlı tutuklandı

        Erzurum'da kuyumcuya sahte altın bileklik bozduran ve konakladığı termal otelde yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 12:25 Güncelleme: 12.02.2025 - 12:25
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        Erzurum'da kuyumcuda sahte altın bozdurması güvenlik kamerasınca görüntülenen zanlı tutuklandı
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        Erzurum'da kuyumcuya sahte altın bileklik bozduran ve konakladığı termal otelde yakalanan zanlı tutuklandı.

        Şüpheli Muhammet Ç. (45), kent merkezindeki Taşmağazaları Kuyumcular Çarşısı'nda Yasin Bilici'ye (35) ait kuyumcu dükkanına giderek altın bilekliğini bozdurup yerine 3 tam altın almak istedi.

        Bilici, yaptığı incelemede, bilekliğin değerinin 80 bin lira olduğunu, karşılığında istenen 3 altının ise 66 bin 600 lira tuttuğunu hesapladı ve altınlar ile geri kalan 13 bin 400 lirayı satıcıya teslim etti.

        Müşteri iş yerinden çıktıktan sonra şüphelenen Bilici, bilekliğin altın olup olmadığını test etti ve sahte olduğunu fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaptıkları incelemelerde, şüpheli Muhammet Ç'nin Pasinler ilçesine gidip termal bir otelde konakladığını belirledi.

        Şüpheli, otele düzenlenen operasyonda altınlarla yakalandı.

        Olaydan yaklaşık 2 saat sonra yakalanan şüphelinin daha önce de Bayburt ve Gümüşhane'de de sahte altınlar ile kuyumcuları dolandırdığı öğrenildi.

        Erzurum'da emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Ekipler, şüpheliyi buradaki işlemlerinin ardından Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti ve zanlı orada çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Erzurum'daki söz konusu dolandırıcılık anları kuyumcudaki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Görüntülerde şüphelinin alış verişinin ardından Bilici ile tokalaşarak kuyumcudan ayrılması yer alıyor.

        - "Ben bile inandıysam esnafın yüzde 90'ı da inanır"

        Erzurum'da dolandırılan kuyumcu Bilici, AA muhabirine, zanlının yakalanmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

        Olaya ilişkin esnaf Bilici, şunları kaydetti:

        "İş yerimize geldi, 'samanyolu' bilekliği bozduracağını ve yerine 3 tam altın alacağını da söyledi. Bozduracağı bilekliğin ücretinin 80 bin lira olduğunu söyledim. 3 altın da 66 bin 600 lira tutuyordu geri kalanını para verdim. Sahte bilekliği o kadar orijinal yapmışlar ki gerçek altından bile daha gerçekçi ve 2 damgası var, yapan çok profesyonel. Çocukluğumdan beri kuyumculukla uğraşıyorum ben bile inandıysam esnafın yüzde 90'ı da inanır. Bu şahıs gittikten sonra altın olmadığından şüphelendim ve kezzap ile test edip anladım. Hemen çarşı polisimize bildirdim, sağ olsunlar peşlerine düşüp birkaç saat içerisinde yakaladılar. Emniyetimize çok teşekkür ediyorum, bayağı uğraştılar."

        Zanlının geldiği anda iş yerinin çok yoğun olduğunu anlatan Bilici, "Bilekliğin karşılığında altın alacağını söyleyince olur dedim. Bilekliğin hanımının olduğunu ve 2 gün sonra gelip geri satın alacağını söyleyince gelip alması için ayıracaktık, öylece dursun 2 gün sonra gelsin alsın dedik." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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