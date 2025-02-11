Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da, "İran İslam Devrimi 46. yıl dönümü" programı düzenlendi

        Erzurum'da, İran İslam Devrimi'nin zaferinin 46. yıl dönümünü dolayısıyla "İslam İnkilabının 46. yıl dönümü ve İran İslam Cumhuriyeti Milli Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 18:01 Güncelleme: 11.02.2025 - 18:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da, "İran İslam Devrimi 46. yıl dönümü" programı düzenlendi
        ABONE OL

        Erzurum'da, İran İslam Devrimi'nin zaferinin 46. yıl dönümünü dolayısıyla "İslam İnkilabının 46. yıl dönümü ve İran İslam Cumhuriyeti Milli Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

        Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen program, Türkiye ve İran milli marşlarının okunmasıyla başladı.

        İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Mohammad Ebrahimi, yaptığı konuşmada, İran'da köklü değişimlere yol açan, bölgesel ve küresel gelişmeleri etkileyen İran İslam Devrimi'nin zaferinin 46. yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

        Bu devrimin, İran'da köklü değişimlere yol açtığını, bölgesel ve küresel gelişmeler üzerinde etkili olduğunu belirten Ebrahimi, "46 yıl önce 20. yüzyılın en büyük devrimi, İmam Humeyni’nin önderliğinde İran’da zafere ulaştı ve İran halkı, emperyalizme ve iç istibdada karşı zafer kazandı. Aslında İranlılar, temel insan haklarına ve özgürlüklerine saygı göstermeyen, zorbalığa ve baskıya karşı bir devrim gerçekleştirdiler. Aynı zamanda halk, kamu yönetimi ve hükümetin tüm alanlarına müdahale eden aşağılayıcı yarı-sömürge düzenine karşı da bir ayaklanma başlattı." ifadelerini kullandı.

        Ebrahimi, İran İslam Cumhuriyeti'nin devrimin ilk günlerinden itibaren karşılaştığı büyük zorluklara rağmen gelişmeyi başardığını, anlatarak, şunları dile getirdi:

        "İran halkının çabası, direnci ve iradesi sayesinde sağlık, eğitim, bilim ve teknoloji, insan hakları, güvenlik ve savunma gibi birçok alanda önemli kazanımlar elde etmiştir. İran, bugün nanoteknoloji ve biyoteknoloji gibi birçok bilim dalında önde gelen ülkeler arasındadır. Son 40 yılda İran'ın insani gelişmişlik endeksi sürekli yükselmiştir. İran İslam Cumhuriyeti, ulaşım, sağlık, eğitim ve iletişim gibi temel altyapıları geliştirmiş ve özellikle kırsal ve dezavantajlı bölgelerde bu hizmetleri yaygınlaştırmıştır. Sayın Mesud Pezeşkiyan hükümeti altındaki İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasının temel hedefleri, ulusal çıkarları güvence altına almak, ulusal güvenliği sürdürmek ve ekonomik diplomasiyi genişletmektir. İran, diyalog ve bölgesel iş birliğini temel alan ilkeli ve sorumlu duruşu doğrultusunda, bölgesel barış ve istikrarı savunmaya ve bu doğrultuda çalışmaya devam etmektedir."

        Ülke olarak vizyonlarından bahseden Ebrahimi, "Vizyonumuz, tüm milletlerle dengeli siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler kurmak, gerilimleri azaltmak, kolektif güvenliği sağlamak ve bölgesel krizleri çözmektir. Terörle mücadele ve bölge dışı güçlerin müdahalesine karşı çıkmak, dış politikamızın temel bileşenlerindendir." diye konuştu.

        - "Her yıl 3 milyondan fazla İranlı turist Türkiye'yi ziyaret ediyor"

        Ebrahimi, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan hükümetinin dış politika önceliğinin komşu ülkelerle ilişkileri geliştirmek olduğunu aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Dost ve kardeş ülke Türkiye aynı zamanda önemli bir komşu olarak özel bir konuma sahiptir. Tarih boyunca iki kardeş ülke arasındaki ilişkiler, iyi komşuluk ve kardeşliğe dayalı ilişkilerin başarılı ve belirgin bir örneği olmuştur. Son yıllarda, iki ülke liderlerinin ilişkileri ve her alanda geliştirme yönündeki kararlı iradesi sayesinde, hükümetlerimiz ve halklarımız arasındaki işbirliği ve yakınlığın artığını görmekteyiz. Geçtiğimiz yıl, özellikle iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari alanlarda işbirliğinde artışa tanık olduk ve şu anda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin hacmi 14 milyar dolara ulaştı. Her yıl 3 milyondan fazla İranlı turist Türkiye'yi ziyaret ediyor. Bu artışın devam etmesini ve iki dost ve kardeş ülkenin hükümet ve halkının daha da yakınlaşmasına ve birleşmesine tanıklık edeceğimizi umuyoruz."

        Programa, Vali Yardımcısı Lokman Düzgün, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İranlılar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da okullar tatil oldu
        İstanbul'da okullar tatil oldu
        Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakanlıktan Suriye ile ticaret açıklaması
        Bakanlıktan Suriye ile ticaret açıklaması
        Babasını sırtından bıçakladı! Katil evlat!
        Babasını sırtından bıçakladı! Katil evlat!
        Eren Elmalı G.Saray'a çok yakın!
        Eren Elmalı G.Saray'a çok yakın!
        İzmir'de dehşet! Bebeğini denize attı!
        İzmir'de dehşet! Bebeğini denize attı!
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı!
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı!
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        Google'dan "Amerika Körfezi" adımı
        Google'dan "Amerika Körfezi" adımı
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        Dana sucukta tavuk kafası, lahmacunda kanatlı eti
        Dana sucukta tavuk kafası, lahmacunda kanatlı eti
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        2 evladını kaybeden babanın yürek yakan görüntüsü!
        2 evladını kaybeden babanın yürek yakan görüntüsü!
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı

        Benzer Haberler

        Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 zanlı tutuklandı
        Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 zanlı tutuklandı
        Erzurum'da polisler öğrencileri terör propagandasına karşı bilinçlendiriyor
        Erzurum'da polisler öğrencileri terör propagandasına karşı bilinçlendiriyor
        Erzurum'da tek katlı müstakil evde çıkan yagın söndürüldü
        Erzurum'da tek katlı müstakil evde çıkan yagın söndürüldü
        Erzurum'da yeni itfaiye erleri mesleğe başlamadan zorlu eğitimlerden geçiri...
        Erzurum'da yeni itfaiye erleri mesleğe başlamadan zorlu eğitimlerden geçiri...
        Doğu'da Sibirya soğukları: Göle'de termometreler -30,3'ü gördü
        Doğu'da Sibirya soğukları: Göle'de termometreler -30,3'ü gördü
        Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası açıldı
        Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası açıldı