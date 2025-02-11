Erzurum'da, "İran İslam Devrimi 46. yıl dönümü" programı düzenlendi

Erzurum'da, İran İslam Devrimi'nin zaferinin 46. yıl dönümünü dolayısıyla "İslam İnkilabının 46. yıl dönümü ve İran İslam Cumhuriyeti Milli Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen program, Türkiye ve İran milli marşlarının okunmasıyla başladı.

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Mohammad Ebrahimi, yaptığı konuşmada, İran'da köklü değişimlere yol açan, bölgesel ve küresel gelişmeleri etkileyen İran İslam Devrimi'nin zaferinin 46. yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

Bu devrimin, İran'da köklü değişimlere yol açtığını, bölgesel ve küresel gelişmeler üzerinde etkili olduğunu belirten Ebrahimi, "46 yıl önce 20. yüzyılın en büyük devrimi, İmam Humeyni’nin önderliğinde İran’da zafere ulaştı ve İran halkı, emperyalizme ve iç istibdada karşı zafer kazandı. Aslında İranlılar, temel insan haklarına ve özgürlüklerine saygı göstermeyen, zorbalığa ve baskıya karşı bir devrim gerçekleştirdiler. Aynı zamanda halk, kamu yönetimi ve hükümetin tüm alanlarına müdahale eden aşağılayıcı yarı-sömürge düzenine karşı da bir ayaklanma başlattı." ifadelerini kullandı.

Ebrahimi, İran İslam Cumhuriyeti'nin devrimin ilk günlerinden itibaren karşılaştığı büyük zorluklara rağmen gelişmeyi başardığını, anlatarak, şunları dile getirdi:

"İran halkının çabası, direnci ve iradesi sayesinde sağlık, eğitim, bilim ve teknoloji, insan hakları, güvenlik ve savunma gibi birçok alanda önemli kazanımlar elde etmiştir. İran, bugün nanoteknoloji ve biyoteknoloji gibi birçok bilim dalında önde gelen ülkeler arasındadır. Son 40 yılda İran'ın insani gelişmişlik endeksi sürekli yükselmiştir. İran İslam Cumhuriyeti, ulaşım, sağlık, eğitim ve iletişim gibi temel altyapıları geliştirmiş ve özellikle kırsal ve dezavantajlı bölgelerde bu hizmetleri yaygınlaştırmıştır. Sayın Mesud Pezeşkiyan hükümeti altındaki İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasının temel hedefleri, ulusal çıkarları güvence altına almak, ulusal güvenliği sürdürmek ve ekonomik diplomasiyi genişletmektir. İran, diyalog ve bölgesel iş birliğini temel alan ilkeli ve sorumlu duruşu doğrultusunda, bölgesel barış ve istikrarı savunmaya ve bu doğrultuda çalışmaya devam etmektedir."