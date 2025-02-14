Erzurum'da terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanarak ülkeye getirilmesinin yıl dönümüne ilişkin, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Erzurum'un Karaçoban ve Palandöken ilçelerinde, terör propagandası yaptığı öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.