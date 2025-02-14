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        Erzurum'da terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı

        Erzurum'un Karaçoban ve Palandöken ilçelerinde, terör propagandası yaptığı öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 13:33 Güncelleme: 14.02.2025 - 13:33
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        Erzurum'da terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı
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        Erzurum'un Karaçoban ve Palandöken ilçelerinde, terör propagandası yaptığı öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanarak ülkeye getirilmesinin yıl dönümüne ilişkin, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda ekiplerce, Karaçoban ve Palandöken ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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