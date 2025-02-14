Erzurum'da okulu kar nedeniyle tatil edilen öğrencinin hasarlı kızağını polis onardı

"İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, kar tatili nedeniyle kızakla kayan çocuklardan birinin kızağının bozuk olması ve arkadaşlarıyla kayamadığını görmeleri üzerine ekip otosundaki aletlerle kızağın tamiratını yapıp, çocuklarla eğlenceli vakit geçirmiştir."

İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından, "Çocuklarımız gülüyorsa her şey yolundadır" ifadesiyle görüntüleri paylaştı. Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

Daha sonra polisler, birlikte kızakla kayıp çocukların eğlencelerine ortak oldu.

Çocukların kaydığı bölgeden geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir çocuğun elindeki kızakla diğerlerini izlediğini fark etti.

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