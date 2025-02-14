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        Erzurum'da okulu kar nedeniyle tatil edilen öğrencinin hasarlı kızağını polis onardı

        Erzurum'un Hınıs ilçesinde okulu kar nedeniyle tatil edilen öğrencinin hasarlı kızağı, polis ekiplerince onarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 19:01 Güncelleme: 14.02.2025 - 19:01
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        Erzurum'da okulu kar nedeniyle tatil edilen öğrencinin hasarlı kızağını polis onardı
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        Erzurum'un Hınıs ilçesinde okulu kar nedeniyle tatil edilen öğrencinin hasarlı kızağı, polis ekiplerince onarıldı.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilen ilçede bazı öğrenciler, tatillerini kızakla kayarak geçirdi.

        Çocukların kaydığı bölgeden geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir çocuğun elindeki kızakla diğerlerini izlediğini fark etti.

        Ekipler, altındaki demirlerin hasar aldığını öğrendikleri kızağı, polis aracındaki aletlerle tamir etti.

        Daha sonra polisler, birlikte kızakla kayıp çocukların eğlencelerine ortak oldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından, "Çocuklarımız gülüyorsa her şey yolundadır" ifadesiyle görüntüleri paylaştı. Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

        "İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, kar tatili nedeniyle kızakla kayan çocuklardan birinin kızağının bozuk olması ve arkadaşlarıyla kayamadığını görmeleri üzerine ekip otosundaki aletlerle kızağın tamiratını yapıp, çocuklarla eğlenceli vakit geçirmiştir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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