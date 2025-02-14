Erzurum'da uygulanan 3,1 milyon doz aşıyla şap hastalığında önemli sonuçlar alındı

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, kentte hayvan hastalıklarıyla mücadele için 2024 yılında 3,1 milyon doz aşı uyguladıklarını, bunun neticesinde önemli sonuçlar aldıklarını söyledi.

Kenger, kentteki bir restoranda düzenlenen basın toplantısında, 2024 yılı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kent genelinde 1800 kilometrelik yol ağında hizmet veren bir kurum olduklarını belirten Kenger, "Bizim bu yol ağındaki bütün mahallelere gitmemiz gerekiyor. Erzurum 710 büyükbaş varlığı ile Konya ve İzmir'in ardından Türkiye'de 3. sırada yer alıyor." dedi.

Hayvan hastalıklarına karşı aşılamanın önemine işaret eden Kenger, şöyle devam etti:

"861 bin küçükbaş hayvanımız var. Yıllık 921 bin ton süt, et üretimi ise yıllık 8 bin ton olarak kayıtlarımıza geçti. Mevcut hayvan varlığı içinde 2024 yılında 3,1 milyon doz aşı uyguladık. Bu, hayvan hastalıklarıyla mücadele noktasında çok önemli bir rakam. 361 salgın hastalığı tespit ettik ve 277'si söndü. Bunların içinde en korkulanı şap hastalığı. 2023 yılında 30 şap mihrakı tespit etmiştik. 2024 yılında ise etkin aşılama neticesinde sadece 3 şap tespit ettik. Yani şap hastalığıyla mücadelemiz çok güzel sonuç verdi. 3,1 milyon doz aşıyı uygulamamızın neticesini aldık diyebiliriz."

Tarım ve Orman Bakanlığının kente çok önemli desteklerde bulunduğunu aktaran Kenger, "Desteklemeler 2002'de 57 milyon lira iken Bakanlığımız ilimize verdiği destekle 2023 yılında 16 kat artarak 940 milyon liraya ulaştı. 2024 yılında da 1 milyar liranın üzerinde olmasını bekliyoruz. Son 22 yılda ise Erzurumlu çiftçilerimize 4,5 milyar lira bakanlığımız tarafından destek ödemesi yapılmıştır." ifadelerini kullandı.