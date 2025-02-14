Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum ve Tunceli'de 1187 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum ve Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 1187 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 11:06 Güncelleme: 14.02.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum ve Tunceli'de 1187 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor
        ABONE OL

        Erzurum ve Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 1187 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 1053 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

        Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

        Tunceli'de de olumsuz hava koşulları nedeniyle 134 köyün yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları açmak için çalışma yürütüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zelenskiy: Rusya, Çernobil santralini vurdu
        Zelenskiy: Rusya, Çernobil santralini vurdu
        Polis memurunun kahreden ölümü! Motosikleti alev aldı!
        Polis memurunun kahreden ölümü! Motosikleti alev aldı!
        Konut yeni yıla yüksek satışla girdi
        Konut yeni yıla yüksek satışla girdi
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        "En güzel cevabı Mourinho verdi!"
        "En güzel cevabı Mourinho verdi!"
        Üsküdar'da facia kıl payı! 2 bina tahliye edildi!
        Üsküdar'da facia kıl payı! 2 bina tahliye edildi!
        "Galatasaray ağır yaralı"
        "Galatasaray ağır yaralı"
        Fiyat pazarlığı yapan hastaneye para cezası
        Fiyat pazarlığı yapan hastaneye para cezası
        Müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
        Müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
        "Toplumsal çatışmalarımıza ayna tutuyor"
        "Toplumsal çatışmalarımıza ayna tutuyor"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kar yağışı ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kar yağışı ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Dikkat! Bu hatayı yapmayın! Soba kovasıyla gelen ölüm!
        Dikkat! Bu hatayı yapmayın! Soba kovasıyla gelen ölüm!
        G.Saray tur şansını İstanbul'a bıraktı
        G.Saray tur şansını İstanbul'a bıraktı
        Aşk zaferi
        Aşk zaferi
        Kulaklıklarda neden R ve L işaretleri var?
        Kulaklıklarda neden R ve L işaretleri var?
        Bir terapi yöntemi olarak Orman Banyosu
        Bir terapi yöntemi olarak Orman Banyosu
        Hindistan cevizi yağı gerçekten zayıflatıyor mu?
        Hindistan cevizi yağı gerçekten zayıflatıyor mu?

        Benzer Haberler

        Doğu Anadolu'da 5 şehirde kar yağışı etkili oluyor
        Doğu Anadolu'da 5 şehirde kar yağışı etkili oluyor
        2 bin 500 rakımda voleybol heyecanı
        2 bin 500 rakımda voleybol heyecanı
        Antalya'dan kalkan uçak, yolcuların kavgası nedeniyle Erzurum'a zorunlu ini...
        Antalya'dan kalkan uçak, yolcuların kavgası nedeniyle Erzurum'a zorunlu ini...
        Antalya-Astana seferini yapan uçak yolcuların kavgası nedeniyle Erzurum'a i...
        Antalya-Astana seferini yapan uçak yolcuların kavgası nedeniyle Erzurum'a i...
        Erzurum'da refüjdeki ağaca çarpan araçtaki 1 kişi yaralandı
        Erzurum'da refüjdeki ağaca çarpan araçtaki 1 kişi yaralandı
        Erzurum'da renkli kış festivali
        Erzurum'da renkli kış festivali