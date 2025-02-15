Erzurum'da ev kadınları "Buzun Sultanları" projesiyle buz pateniyle tanışıyor

TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hayata geçirilen "Buzun Sultanları" projesiyle, ev kadınları buz pateni sporuyla tanışıyor.

Kış sporları kentinde yaşayanların şehrin spor imkanlarıyla tanışması amacıyla çalışma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ev kadınlarına yönelik "Buzun Sultanları" projesini hayata geçirdi.

Projenin ilk ayağında Yakutiye 500'lük Buz Pateni Buz Pisti'nde misafir edilen 25 ev kadını, antrenörler eşliğinde buz pateni öğrenmeye başladı.

İki saat boyunca buz pateni eğitimi alan kadınlar, haftanın 2 günü bu sporu yapacak.

- "Şu an 1000'nin üzerinde talep var"

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, AA muhabirine, vatandaşların buz pistleriyle tanışması için daha önce üniversitelilere ve ilkokul öğrencilerine yönelik çalışmalar yapıldığını söyledi.

Tesislerin vatandaşların da hizmetine sunulmasını amaçladıklarını ifade eden Dönmez, şöyle konuştu:

"Milli takım düzeyindeki sporcularımız, antrenmanlarını akşam 5'ten sonra yapıyorlar. Biz gündüz saatlerinde vatandaşlarımız ile tesislerimizi bir araya geitiyoruz. Bu bağlamda ev kadınlarının buz pateni talepleri oldu. Biz de bunu projelendirdik. Başvuruları aldık. Haftanın 2 günü 2 saat olmak üzere buz pistimizi hanımefendilere ayırdık. Şu an 1000'in üzerinde talep var. İnşallah proje sonlanana kadar 2 bin ev kadını buz pateniyle tanışacak."

Dönmez, kurum olarak başarılı sporcuların yetişmesi kadar tesislerin vatandaşlarla da buluşması için büyük çaba içinde olduklarını belirterek, "Toplumun hangi sportif faaliyetlere ihtiyacı var, nelere talep var, bunları tespit ediyoruz. Salonlarımızda antrenman yapan sporcu kardeşlerimizin saatlerine göre uygun zamanlar belirleyerek, vatandaşlarımızın hizmetine açıyoruz. Tüm kurumlarla işbirliği yaparak vatandaşlarımızın, devletin tesislerinden yararlanması için çalışıyoruz. Tüm salonlarımızı Cumhurbaşkanı'mızın yeni Türkiye vizyonuna yakışır şekilde doldurmak istiyoruz." dedi.