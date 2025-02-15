Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum Sivil Toplum Platformu ile sağlık çalışanları Gazze için yürüdü

        Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) ile sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "İzzet Yürüyüşüne İcabet" yürüyüşü düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 17:07 Güncelleme: 15.02.2025 - 17:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum Sivil Toplum Platformu ile sağlık çalışanları Gazze için yürüdü
        ABONE OL

        Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) ile sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "İzzet Yürüyüşüne İcabet" yürüyüşü düzenledi.

        Lalapaşa Camisi önünde bir araya gelen ESTP üyeleri, doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ile sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları, döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

        Aile hekimi Dr. İbrahim Fatih Doğan, grup adına yaptığı açıklamada, bir yıldan fazla süredir cumartesi günleri bu meydanı terk etmediklerini ve etmeyeceklerini söyledi.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik açıklamasına tepki gösteren Doğan, "ABD Başkanı Trump'ın yaptığı son açıklamalar bir kez daha göstermiş ki Amerika için Orta Doğu sadece para, toprak, petrol ve gazdan ibarettir. İnsanlar, milletler, tarih ya da kimlikler değil, yalnızca ele geçirilecek kaynaklar, yapılacak anlaşmalar, yaranılacak zenginler, hesaplanacak karlardır. Yöntem ise aynı kapitalizm kılığındaki sömürgecilik." diye konuştu.

        Doğan, İsrail'in Gazze'yi cehenneme çevirme planının başarısız olduğunu ve Trump'ın da başarısız olacağını dile getirerek şunları kaydetti:

        "Gazze, satılık bir arazi değil. Gazze teslim olmaz, tüm bombalamalara, açlığa, katliamlara rağmen Gazze hala ayakta. Onları çıkarmak isteyenlere yıllardır aynı yanıtı veriyorlar. Sevdiklerini aziz şehitler olarak kabre koyup yeniden düşmanın karşısına dikiliyorlar ve aynı şeyi söylüyorlar. Bedenleriyle, şarkılarıyla, kefiyeleriyle, dabkeleriyle, bayraklarıyla, bayrak bulamazlarsa karpuzlarıyla, zeytinleriyle. Buldukları ilk fırsatta moloz yığınlarını temizleyip yaptıkları harçla evlerini yeniden inşa ederek hep aynı şeyi anlatıyorlar, biz gitmiyoruz."

        Yürüyüş, basın açıklamasının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için yapılan duayla sonra erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Cips üreticisi Frito Lay'e Rekabet Kurulu'ndan dev ceza
        Cips üreticisi Frito Lay'e Rekabet Kurulu'ndan dev ceza
        Merve Taşkın hakkında karar
        Merve Taşkın hakkında karar
        Trump ve Musk, 9 bin 500'den fazla çalışanı kovdu
        Trump ve Musk, 9 bin 500'den fazla çalışanı kovdu
        "Sevgililerim beni terk ediyor"
        "Sevgililerim beni terk ediyor"
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        "Cezan 5 milyon TL oldu!" 9 kez kurşun yağdırdılar!
        "Cezan 5 milyon TL oldu!" 9 kez kurşun yağdırdılar!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        Edirne’den sonra Buruk!
        Edirne’den sonra Buruk!
        Baba oğlunu keser ile öldürdü
        Baba oğlunu keser ile öldürdü
        İki çocuk annesi Dilek'i sevgilisi katletti!
        İki çocuk annesi Dilek'i sevgilisi katletti!
        Anne ile oğlunun kavgası ölümle bitti!
        Anne ile oğlunun kavgası ölümle bitti!
        Ali Koç'tan Mourinho açıklaması
        Ali Koç'tan Mourinho açıklaması
        Atıldığı oteli 6 kişiyle bastı! 3 yaralı
        Atıldığı oteli 6 kişiyle bastı! 3 yaralı
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor
        Palandöken'de çığ! Telesiyejin altından aktı
        Palandöken'de çığ! Telesiyejin altından aktı
        Sevdiğiniz işiniz size yük mü olmaya başladı?
        Sevdiğiniz işiniz size yük mü olmaya başladı?

        Benzer Haberler

        Bingöl'de otobüs kazasında hayatını kaybeden sözleşmeli erin cenazesi Erzur...
        Bingöl'de otobüs kazasında hayatını kaybeden sözleşmeli erin cenazesi Erzur...
        Palandöken Dağı'nda yasaklı bölgede kayak yapıp çığa neden olanlara ceza
        Palandöken Dağı'nda yasaklı bölgede kayak yapıp çığa neden olanlara ceza
        Palandöken'de kayakçılara kapalı olan alana çığ düştü (4)
        Palandöken'de kayakçılara kapalı olan alana çığ düştü (4)
        Palandöken'de kayakçılara kapalı olan alana çığ düştü (3)
        Palandöken'de kayakçılara kapalı olan alana çığ düştü (3)
        GÜNCELLEME 2 - Palandöken Dağı'ndan düşen çığın bir kısmı kayak merkezinin...
        GÜNCELLEME 2 - Palandöken Dağı'ndan düşen çığın bir kısmı kayak merkezinin...
        GÜNCELLEME - Palandöken Dağı'ndan düşen çığın bir kısmı kayak merkezinin ku...
        GÜNCELLEME - Palandöken Dağı'ndan düşen çığın bir kısmı kayak merkezinin ku...