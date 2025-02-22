Erzurum ile Ağrı'da kar nedeniyle 149 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Ağrı'da da kar nedeniyle 56 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

Erzurum ile Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 149 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

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