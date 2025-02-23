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        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor

        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkisini gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 11:13 Güncelleme: 23.02.2025 - 11:13
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        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor
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        Erzurum, Ardahan ve Kars’ta soğuk hava etkisini gösteriyor.

        Erzurum'da bir süre önce etkili olan yoğun kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

        Termometrelerin gece sıfırın altında 19 dereceyi gösterdiği kentte, araçların camları buz tuttu, bina çatılarında ve şadırvanlarda buz sarkıtları oluştu.

        Vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve branda örttü, bazı park ve bahçelere yaban hayvanları için yem ve ekmek bıraktı.

        - Ardahan

        Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Kentte, soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlar buz tuttu, çatılarda buz sarkıtı oluştu.

        Yükseklerde ise kar yağışı etkili oldu.

        Merkeze bağlı Taşlıdere köyü bölgesinde kızıl tilkinin karla kaplı alanda av mesaisi objektife yansıdı.

        - Kars

        Kars'ta da kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor.

        Kar yağışıyla beyaza bürünen kentte, güzel görüntüler oluştu. Kars Belediyesi ekipleri cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması başlattı.

        Sarıkamış’ta soğuk hava nedeniyle camlar buz tuttu, bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu, ağaçlar, bitkiler kırağıyla kaplandı.

        Vatandaşlar arabalarını soğuktan korumak için battaniye, branda örttü. Aşırı soğuklar sokak ve yaban hayvanlarını da olumsuz etkiliyor. Karlı alanda kızıl tilkinin hareketsiz durması dikkati çekti.

        Vatandaşlardan Ertuğrul Karatoprak, kar yağışından sonra havanın soğuduğunu belirterek, "Havalar çok soğuk her taraf buz tuttu.Gece hava sıcaklığı eksi 25-26 dereceler düşüyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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