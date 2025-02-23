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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Altınöz, Erzurum'da konuştu:

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, "Türkiye, bu memleket ithalat cenneti. Bunu ihracat cenneti haline getirecek tek parti var Türkiye'de, o da Yeniden Refah Partisi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 13:37 Güncelleme: 23.02.2025 - 13:54
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Altınöz, Erzurum'da konuştu:
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, "Türkiye, bu memleket ithalat cenneti. Bunu ihracat cenneti haline getirecek tek parti var Türkiye'de, o da Yeniden Refah Partisi." dedi.

        Altınöz, kentteki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Erzurum'un sorunlarını iyi bildiklerini belirterek, Türkiye'nin sadece yönetim anlayışının değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

        Hükümetin ekonomi ve maliye politikalarını eleştiren Altınöz, şunları kaydetti:

        "Türkiye, bu memleket ithalat cenneti. Bunu ihracat cenneti haline getirecek tek parti var Türkiye'de, o da Yeniden Refah Partisi. Bir sürü parti var ama bunu hiçbiri yapamaz. İsteyen parti yöneticisiyle canlı yayında bu konuda tartışmaya hazırım. Biz bu işte ustayız, geçmişte yaptık yine yaparız. Seçmenimiz velinimettir, seçmen bizi tercih eder."

        Partilerine ve belediye başkanlarına baskılar yapıldığını ve bazı belediye başkanlarının farklı partilere geçtiğini vurgulayan Altınöz, "O dönemde bazı belediye başkanlarımıza iktidar partisinin yöneticileri, 'Bunlardan çoban bile olmaz' diyerek küçümseyici ifadeler kullandı. Çobanlık mesleğini küçümsemek, peygamberlik mesleğini küçümsemektir. Ben de bir köylü çocuğuyum ve çobanlık yaptım, çobanlığın ne demek olduğunu bilirim. Yanlış yerlere hizmet ediyorlarmış, bunu geç fark ettik ama olsun, Allah büyüktür. Hak ve batıl mücadelesinde hakkı üstün tutan zihniyetin içinde hainler olabilir." ifadelerini kullandı.

        Toplantıya, Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Ahmet Mustafaoğlu, MKYK Üyesi Sadık Çat ile partililer katıldı.

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        Galeri

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