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        Erzurum'da "Kış Bilim Festivali"nin resmi açılışı yapıldı

        Erzurum'da bilimsel deneyler, açık hava buz heykel sergisi ve teknoloji atölyelerinin yer aldığı "Kış Bilim Festivali"nin resmi açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 16:09 Güncelleme: 24.02.2025 - 16:21
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        Erzurum'da "Kış Bilim Festivali"nin resmi açılışı yapıldı
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        Erzurum'da bilimsel deneyler, açık hava buz heykel sergisi ve teknoloji atölyelerinin yer aldığı "Kış Bilim Festivali"nin resmi açılışı yapıldı.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Teknoloji Takımı'nın (T3) aralarında bulunduğu kurum ve kuruluşların işbirliğiyle düzenlenen festival, Şükrü Paşa Mahallesi'ndeki Bilim Erzurum'da başladı.

        Festivalin açılışında konuşan T3 Vakfı Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, kentte ikincisi düzenlenen festivalin verimli geçmesini temenni etti.

        Bilim Erzurum'un, T3 Vakfı olarak Bilim Türkiye Projesi kapsamında 2021 yılında hayata geçirildiğini belirten Hıdır, "Bilimi yalnızca derslerde değil, atölyelerde deneyimleyerek, merak ederek bu alanlara yönelmenizi, katma değeri yüksek projeler geliştirmenizi bekliyoruz. TEKNOFEST yarışlarında başarılar elde edeceğinize inanıyoruz." dedi.

        - "13 bilim merkezimizi hayata geçirdik"

        TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanı Ömer Kökçam ise Bilim Erzurum'un daha önce bir garaj olduğunu ifade ederek, elde edilen başarıdan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

        Tüm bu festivalleri Türkiye yüzyılının geleceğini inşa edecek gençlerin bilim ve teknoloji farkındalığını artırması için yaptıklarını anlatan Kökçam, şöyle devam etti:

        "Bu yıl 67 bilim festivali yapıyoruz. 13 bilim merkezimizi hayata geçirdik. Popüler bilim yayınlarımız, dergilerimizle atölyelerimizle Türkiye'nin 81 ilinde her yerde bilimi gençlerimizle çocuklarımızla en önemlisi fırsat eşitliğini sunarak ulaştırmak en büyük gayemiz ve amacımız. Erzurum bu noktada her yönüyle özeldir. Erzurum artık bilimle teknoloji ile anılır hale geldi. Bundan sonra daha çok anılacak."

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı da festivale ev sahipliği yapmaktan onur duyduğunu belirtti.

        Organizasyon yetkililerine teşekkür eden Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir ise "Gençlerimiz, Bilim Erzurum gibi yerlerdeki festivallerde nice tohumlar saçacaklar." dedi.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri, festivalde oluşturulan stantları dolaştı.

        Programa, EİT Koordinatörü Muharrem Çığlık, Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        26 Şubat'a kadar sürecek festivalde, bilimsel deneyler, planetaryum ve tiyatro gösterisi, açık hava buz heykel sergisi, kış sporları simülasyonları ve interaktif etkinlikler, konser, animasyon çocuk gösterileri ve teknoloji atölyelerinde aktiviteler yapılacak, bilimsel konularla ilgili konferanslar düzenlenecek.

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