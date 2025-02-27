Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Doğu Anadolu'da 4 ilde kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor

        Erzurum, Ardahan, Ağrı ile Kars'ın bazı bölgelerinde kar yağışı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 09:53 Güncelleme: 27.02.2025 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğu Anadolu'da 4 ilde kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor
        ABONE OL

        Erzurum, Ardahan, Ağrı ile Kars'ın bazı bölgelerinde kar yağışı devam ediyor.

        Gece sıcaklığın sıfırın altında 13 derece kaydedildiği Erzurum'da, araçların camları dondu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

        Vatandaşlar soğuktan korumak istedikleri araçlarının üzerine battaniye örttü.

        Şenkaya ilçesinde ise kar yağışı etkili oldu.

        Kar yağışıyla beyaza bürünen ilçede, yer yer buzlanma nedeniyle ulaşım aksadı.

        Erzurum-Ardahan kara yolunun Değirmenlidere mevkisinde buzlanma yüzünden yolda kalan tırlar, traktör yardımıyla kurtarıldı.

        Karayolları ekipleri yollarda karla mücadele çalışması başlattı.

        Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu.

        Ağrı'da da dondurucu soğuk devam ediyor.

        Nehir ve derelerin donduğu kentte araç camları da buz tuttu.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 22 ölçüldüğü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu, bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu.

        Acısu Deresi'nin tamamen donduğu ilçede, Sarıkamış Belediyesi ekipleri kaldırım ve caddelerde kar küremeyle temizlik çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        DEM heyeti İmralı'ya gidiyor
        DEM heyeti İmralı'ya gidiyor
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        ABD'de yeni çıkan banknotta Trump'ın yüzü mü olacak?
        ABD'de yeni çıkan banknotta Trump'ın yüzü mü olacak?
        Cansu'nun şüpheli ölümü!
        Cansu'nun şüpheli ölümü!
        "Trump G7 Zirvesi'nden men edilsin" çağrısı
        "Trump G7 Zirvesi'nden men edilsin" çağrısı
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!
        Ege için kritik uyarı!
        Ege için kritik uyarı!
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        Görünümü 'Olay' oldu
        Görünümü 'Olay' oldu
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Kayınpeder damat tartışması kanlı bitti
        Kayınpeder damat tartışması kanlı bitti
        Fenerbahçe'den Dzeko harekatı!
        Fenerbahçe'den Dzeko harekatı!
        Elon Musk: Ölüm tehditleri alıyorum
        Elon Musk: Ölüm tehditleri alıyorum
        "Benim babam nasıl ırkçı olabilir?"
        "Benim babam nasıl ırkçı olabilir?"
        İlk hedef 350 dolar
        İlk hedef 350 dolar

        Benzer Haberler

        Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü 7 ilde günlük 11 bin 300 kişiye iftar vere...
        Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü 7 ilde günlük 11 bin 300 kişiye iftar vere...
        Erzurum'da seyir halindeki otomobil yandı
        Erzurum'da seyir halindeki otomobil yandı
        Erzurum'un kırsal bölgesinde yaşayan 100 çocuk kayakla tanıştı
        Erzurum'un kırsal bölgesinde yaşayan 100 çocuk kayakla tanıştı
        Erzurum'da karda aracıyla mahsur kalan kişiyi jandarma kurtardı
        Erzurum'da karda aracıyla mahsur kalan kişiyi jandarma kurtardı
        Erzurum'da kızak ve kayağın yanında "snow tubing" yapılacak pist açıldı
        Erzurum'da kızak ve kayağın yanında "snow tubing" yapılacak pist açıldı
        Hocalı Katliamı'nın 33. yılı
        Hocalı Katliamı'nın 33. yılı