Doğu Anadolu'da 4 ilde kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 22 ölçüldüğü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu, bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu.

Nehir ve derelerin donduğu kentte araç camları da buz tuttu.

Ağrı'da da dondurucu soğuk devam ediyor.

Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu.

Şenkaya ilçesinde ise kar yağışı etkili oldu.

Erzurum, Ardahan, Ağrı ile Kars'ın bazı bölgelerinde kar yağışı devam ediyor.

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