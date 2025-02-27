Erzurumlu tiyatrocular deprem bölgesinin ardından Ardahan ve Kars'ta oyunlar sahneledi

Erzurumlu tiyatrocular, deprem bölgesinin ardından Ardahan ile Kars'ta da "Mutluluklar Ülkesi" ve "Entrikalı Dolap" tiyatro oyunlarıyla seyirciyle buluştu.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro Akademisi ekibi, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde Hatay, İskenderun, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'a gitti.

Burada yönetmen Ferhat Raşit Kına ve öğrencileri, sabah seanslarında "Mutluluklar Ülkesi" adlı oyunla depremzede çocuklara moral aşıladı, akşam seanslarında ise "Entrikalı Dolap" adlı oyunla yetişkinlerle buluştu.

Ekip, turne gösterileri kapsamında son olarak Kars ve Ardahan'da da "Mutluluklar Ülkesi" ve "Entrikalı Dolap" oyunlarıyla seyirciyle buluştu.

Yönetmen ve oyun yazarı da olan Kına, proje kapsamında deprem bölgesinde sokak gösterileri ve tiyatro sahneleriyle depremzede vatandaşlara moral aşılayarak önemli bir sosyal sorumluluğu yerine getirdiklerini belirtti.

Proje sorumluluğunu Fatih Senir'in üstlendiği akademinin turnesinde, oyuncular Hatice Topaloğlu, Miraç Güler, Ali Torgan, Ümmügülsüm İlkay Aslan, Hüsna Barlık, Merve Küçük, Nazlıcan Yazıcı, Nurhelin Körük, Davut Tekin ve Yavuz Selim Yedibela rol aldı.