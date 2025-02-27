Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurumlu tiyatrocular deprem bölgesinin ardından Ardahan ve Kars'ta oyunlar sahneledi

        Erzurumlu tiyatrocular, deprem bölgesinin ardından Ardahan ile Kars'ta da "Mutluluklar Ülkesi" ve "Entrikalı Dolap" tiyatro oyunlarıyla seyirciyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 12:12 Güncelleme: 27.02.2025 - 12:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurumlu tiyatrocular deprem bölgesinin ardından Ardahan ve Kars'ta oyunlar sahneledi
        ABONE OL

        Erzurumlu tiyatrocular, deprem bölgesinin ardından Ardahan ile Kars'ta da "Mutluluklar Ülkesi" ve "Entrikalı Dolap" tiyatro oyunlarıyla seyirciyle buluştu.

        Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro Akademisi ekibi, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde Hatay, İskenderun, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'a gitti.

        Burada yönetmen Ferhat Raşit Kına ve öğrencileri, sabah seanslarında "Mutluluklar Ülkesi" adlı oyunla depremzede çocuklara moral aşıladı, akşam seanslarında ise "Entrikalı Dolap" adlı oyunla yetişkinlerle buluştu.

        Ekip, turne gösterileri kapsamında son olarak Kars ve Ardahan'da da "Mutluluklar Ülkesi" ve "Entrikalı Dolap" oyunlarıyla seyirciyle buluştu.

        Yönetmen ve oyun yazarı da olan Kına, proje kapsamında deprem bölgesinde sokak gösterileri ve tiyatro sahneleriyle depremzede vatandaşlara moral aşılayarak önemli bir sosyal sorumluluğu yerine getirdiklerini belirtti.

        Proje sorumluluğunu Fatih Senir'in üstlendiği akademinin turnesinde, oyuncular Hatice Topaloğlu, Miraç Güler, Ali Torgan, Ümmügülsüm İlkay Aslan, Hüsna Barlık, Merve Küçük, Nazlıcan Yazıcı, Nurhelin Körük, Davut Tekin ve Yavuz Selim Yedibela rol aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında!
        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        Faiz artınca orta sınıfın harcaması çarpıldı
        Faiz artınca orta sınıfın harcaması çarpıldı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        ABD ile görüşecek olan Rus heyeti İstanbul'da
        ABD ile görüşecek olan Rus heyeti İstanbul'da
        "Gerekli önlemleri geç kalmadan almak durumundayız"
        "Gerekli önlemleri geç kalmadan almak durumundayız"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
        Cansu'nun şüpheli ölümü!
        Cansu'nun şüpheli ölümü!
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        DEM heyeti İmralı'da
        DEM heyeti İmralı'da
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!

        Benzer Haberler

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi çöpten ürettiği elektriği iki katına çıkaraca...
        Erzurum Büyükşehir Belediyesi çöpten ürettiği elektriği iki katına çıkaraca...
        Liseli Efe, dünyanın en iyilerinden biri oldu; Türkçe sınavından tam puan a...
        Liseli Efe, dünyanın en iyilerinden biri oldu; Türkçe sınavından tam puan a...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 164 santimetreyle Kartalkaya'da...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 164 santimetreyle Kartalkaya'da...
        Doğu Anadolu'da 4 ilde kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor
        Doğu Anadolu'da 4 ilde kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor
        Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü 7 ilde günlük 11 bin 300 kişiye iftar vere...
        Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü 7 ilde günlük 11 bin 300 kişiye iftar vere...
        Erzurum'da seyir halindeki otomobil yandı
        Erzurum'da seyir halindeki otomobil yandı