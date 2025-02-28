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        GÜNCELLEME - Erzurum'da MESEM programlarında haksız kazanç sağlandığı iddiasıyla 21 şüpheli yakalandı

        Erzurum'da Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) programlarında devletten haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla yakalanan 21 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 11:22 Güncelleme: 28.02.2025 - 11:22
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        GÜNCELLEME - Erzurum'da MESEM programlarında haksız kazanç sağlandığı iddiasıyla 21 şüpheli yakalandı
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        Erzurum'da Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) programlarında devletten haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla yakalanan 21 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki çeşitli meslek gruplarına çırak, kalfa ve ustalık eğitimi gibi öğrenci yetiştirmeyi amaçlayan MESEM programlarında usulsüzlük yapıldığı tespiti üzerine operasyon düzenlendi.

        İşverenler ve yetkili kamu görevlilerince programa usulsüz şekilde kayıt yaptırıldığı, öğrencilerin SGK primlerinin bakanlığa ödetilerek 2 milyon liranın üzerindeki paranın zimmetlere geçirildiği iddiasıyla 21 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

        Emniyetteki ifadelerinin ardından 7 şüpheli serbest bırakıldı, 14'ü ise güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 3'ü savcılık sorgusu sonrası salıverildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 7'si tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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