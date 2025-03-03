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        Erzurum'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Erzurum'da park halindeyken yangın çıkan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 14:37 Güncelleme: 03.03.2025 - 14:59
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        Erzurum'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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        Erzurum'da park halindeyken yangın çıkan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        Muratpaşa Mahallesi'ndeki Araplardüzü Caddesi'nde İ.B'ye ait park halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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