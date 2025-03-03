Erzurum'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Muratpaşa Mahallesi'ndeki Araplardüzü Caddesi'nde İ.B'ye ait park halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

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