Erzurum'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Erzurum'da park halindeyken yangın çıkan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Giriş: 03.03.2025 - 14:37 Güncelleme: 03.03.2025 - 14:59
Erzurum'da park halindeyken yangın çıkan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Muratpaşa Mahallesi'ndeki Araplardüzü Caddesi'nde İ.B'ye ait park halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
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