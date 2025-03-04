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        Erzurum, Ardahan ve Tunceli'de 448 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı

        Erzurum, Ardahan ve Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 448 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 10:39 Güncelleme: 04.03.2025 - 10:39
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        Erzurum, Ardahan ve Tunceli'de 448 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı
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        Erzurum, Ardahan ve Tunceli’de olumsuz hava koşulları nedeniyle 448 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Erzurum'da etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla 307 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

        Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Ardahan'da da etkili olan kar ile yer yer tipi ulaşımı aksatıyor.

        Merkeze bağlı 10 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.

        Tunceli'de de olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan 131 köy yolunun açılması için ekiplerin çalışması devam ediyor.

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