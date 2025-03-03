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        Erzurum'da evliliklerinde 50 yılı geride bırakan çiftler onurlandırıldı

        Erzurum'da "Aile Yılı" kapsamında 50 yılı aşan evlilikler onurlandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 19:34 Güncelleme: 03.03.2025 - 19:44
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        Erzurum'da evliliklerinde 50 yılı geride bırakan çiftler onurlandırıldı
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        Erzurum'da "Aile Yılı" kapsamında 50 yılı aşan evlilikler onurlandırıldı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce evlilikleri 50 yılı aşan çiftler ziyaret edildi.

        Bu kapsamda İl Müdürü Hasan Aykut beraberindekilerle, Şehit Piyade Komando Onbaşı Erdal Pişken'in ailesi olan ve 65 yıldır birlikteliklerini sevgi ve fedakarlıkla sürdüren Ömer ve Şengül Pişken ile 50 yıllık evlilikleriyle dikkati çeken Kıbrıs Gazisi Salih ve Gülten Mesci çiftini evlerinde ziyaret etti.

        Aykut, konuyla ilişkin yaptığı açıklamada, ailenin toplumun temel taşı olduğunu söyledi.

        "2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesi vesilesiyle uzun yıllar birlikteliklerini sevgi, sadakat ve fedakarlıkla sürdüren ailelerimizi onurlandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" diyen Aykut, "50 yılı aşan evlilikler, gençlerimize ilham olacak en güzel örneklerden biridir. Bizler de aile değerlerini koruyarak, güçlü aile yapısını desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Ziyaretlerde çiftlere teşekkür belgelerini de takdim eden Aykut, ailelere sağlık ve mutluluk dolu uzun yıllar dileğinde bulundu.

        Aile kurumunun sevgi, fedakarlık ve sadakatle inşa edildiğini vurgulayan Aykut, aile değerlerini koruma ve gelecek nesillere aktarma yönündeki çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi.

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