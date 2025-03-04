Coğrafi işaret belgeli Oltu taşı, kıtlama şekeri ve limonlu çayın rölyefini yaptılar

ERZURUM Palandöken Gençlik Merkezi eğitimcileri, coğrafi işaret belgeli Oltu taşı, kıtlama şekeri ve limonlu bir bardak çayın rölyefini yaptı. Erzurum'u simgeleyen rölyefi şehri gelen misafirlere hediye eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, “Rölyef eserle, Erzurum'un tanıtımını tek bir tabloyla yapmış olduk” dedi.

Oltu’da yüzlerce metre yerin altından çıkarılarak başta tespih olmak üzere çeşitli takı ve süs eşyası yapılan coğrafi işaret belgeli Oltu taşı ile yine yöre insanının çay içerken kullandığı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesi verilen kıtlama şekeri ve bir bardak limonlu çay, rölyef tabloda buluştu. Erzurum Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütok ile rölyef eğitmeni Elif Küçükkaya'nın tasarlayıp yaptığı rölyef tablo ilgi görüyor. Erzurumluların gün boyu tükettikleri limonlu çayın yer aldığı rölyef tablo, kente gelenlere hediye olarak veriliyor.

Kentte düzenlenen tematik kampa gelen misafirlere rölyef tabloyu hediye eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur; Oltu taşı tespih, kıtlama şekeri ve limonlu çayın yer aldığı tabloyla kentin tanıtımını yaptıklarını söyledi. Çakmur, "Tematik kış kampına gelenlere şehri tanıtıcı bir hediye vermeyi planlarken arkadaşlarımızın tasarladığı rölyef tablonun uygun olacağını düşündük. Üç boyutlu çay, kıtlama şekeri ve Oltu taşı tespihin yer aldığı tabloyu gelen misafirlerimize sunduk. Erzurum'un tanıtım CD'si ile türkülerini de ekledik. Rölyef eserle, Erzurum'un tanıtımını tek bir tabloyla yapmış olduk" diye konuştu.

KITLAMA ŞEKER

Erzurum Ticaret Borsası tarafından Haziran 2022'de coğrafi İşaret Tescil Belgesi alınan kıtlama şekeri, geçmişi eskiye dayanan bir gıda maddesi. Özellikle şeker tüketimini azaltmak için gelenek haline geldiği ifade edilen kıtlama şekeri, şeker pancarından elde edilen şekerin sıkıştırılması ile üretiliyor. Bu şeker, kişisel tüketime hazırlanırken şeker makasıyla 3-5 santimetre uzunluğunda kesiliyor. Şekerden, ısırılıp 'kıtlanıp' küçük bir parçası alındığı için 'kıtlama şeker' olarak isimlendirildi. Kıtlama şeker, sert bir yapıda olması nedeniyle kolay erimeyen bir ürün. Erzurum'un kültürel ögeleri arasında yer alan 'kıtlama şeker', coğrafi işaret belgesi alarak resmen markaya dönüştü. Küp şekere oranla daha sert bir yapıda olan kıtlama şekerle çay içilirken önce şeker ağza atılır ve akabinde çay içiliyor. Erzurum'da yıllardan beri bazı kahvehanelerde ve evlerde kıtlama şeker kullanılıyor.