Erzurum'da firari hükümlü çatı katında saklanırken yakalandı
Erzurum'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, çatı katında saklanırken yakalandı.
Erzurum'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, çatı katında saklanırken yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kamu düzenin sağlanması ve arananların yakalanmasına yönelik kent merkezinde çalışma yaptı.
Ekipler, kasten yaralama, kamu malına zarar verme, silahla tehdit, hakaret, ruhsatsız silah bulundurma ve uyuşturucu bulundurup kullanma suçlarında 10 yıl 2 ay hapis cezası bulunan C.Y'nin Kurtuluş Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.
Operasyonu fark ederek çatına katına saklanan C.Y, polis ekiplerince yakalandı.
C.Y. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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