Erzurum'da firari hükümlü çatı katında saklanırken yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kamu düzenin sağlanması ve arananların yakalanmasına yönelik kent merkezinde çalışma yaptı.

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