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        Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli yeniden karla kaplandı

        Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli'de etkili olan kar, il merkezlerini yeniden beyaza bürüdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 10:59 Güncelleme: 04.03.2025 - 11:25
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        Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli yeniden karla kaplandı
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        Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli'de etkili olan kar, il merkezlerini yeniden beyaza bürüdü.

        Erzurum'da gece başlayan kar, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

        İl merkezinin beyaza büründüğü kentte, belediye ekipleri sorumluluk bölgelerinde kar küreme çalışması yürüttü.

        Şenkaya ilçesi de karla kaplandı.

        - Kars

        Kars'ta gece başlayan ve sabaha kadar etkili olan kar nedeniyle Kars Kalesi ve çevresindeki tarihi yapılarda güzel manzaralar oluştu.

        Sarıkamış ilçesinde de vatandaşlar ev ve iş yerleri önünde biriken karları temizledi.

        Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgelerinde kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

        - Ardahan

        Ardahan da yeniden karla kaplandı.

        Ekipler sorumluluk bölgelerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

        Göle ilçesi de karla beyaza büründü.

        - Tunceli

        Tunceli'de ise gece etkili olan sağanak, sabaha doğru yerini kara bıraktı.

        Yağışın etkisiyle kentteki cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

        Sabah saatlerinde vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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