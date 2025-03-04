Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli yeniden karla kaplandı
Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli'de etkili olan kar, il merkezlerini yeniden beyaza bürüdü.
Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli'de etkili olan kar, il merkezlerini yeniden beyaza bürüdü.
Erzurum'da gece başlayan kar, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.
İl merkezinin beyaza büründüğü kentte, belediye ekipleri sorumluluk bölgelerinde kar küreme çalışması yürüttü.
Şenkaya ilçesi de karla kaplandı.
- Kars
Kars'ta gece başlayan ve sabaha kadar etkili olan kar nedeniyle Kars Kalesi ve çevresindeki tarihi yapılarda güzel manzaralar oluştu.
Sarıkamış ilçesinde de vatandaşlar ev ve iş yerleri önünde biriken karları temizledi.
Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgelerinde kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.
- Ardahan
Ardahan da yeniden karla kaplandı.
Ekipler sorumluluk bölgelerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.
Göle ilçesi de karla beyaza büründü.
- Tunceli
Tunceli'de ise gece etkili olan sağanak, sabaha doğru yerini kara bıraktı.
Yağışın etkisiyle kentteki cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.
Sabah saatlerinde vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.
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