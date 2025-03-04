Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli yeniden karla kaplandı

Tunceli'de ise gece etkili olan sağanak, sabaha doğru yerini kara bıraktı.

Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgelerinde kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Sarıkamış ilçesinde de vatandaşlar ev ve iş yerleri önünde biriken karları temizledi.

Kars'ta gece başlayan ve sabaha kadar etkili olan kar nedeniyle Kars Kalesi ve çevresindeki tarihi yapılarda güzel manzaralar oluştu.

Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli'de etkili olan kar, il merkezlerini yeniden beyaza bürüdü.

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