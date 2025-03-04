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        Erzurum'un gönüllü ekibi afetlerde hayat kurtarmak için sürekli eğitimde

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki mimar, mühendis, tekniker, zabıta ve temizlik personelinden kurulan 35 kişilik gönüllü arama kurtarma ekibi, olası afetlerde hayat kurtarmak için sürekli eğitim alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 11:16 Güncelleme: 04.03.2025 - 11:16
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        Erzurum'un gönüllü ekibi afetlerde hayat kurtarmak için sürekli eğitimde
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        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki mimar, mühendis, tekniker, zabıta ve temizlik personelinden kurulan 35 kişilik gönüllü arama kurtarma ekibi, olası afetlerde hayat kurtarmak için sürekli eğitim alıyor.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in talimatıyla 5 yıl önce olası afetlerde hayat kurtarmak için oluşturulan 35 kişilik ekip, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde zorlu eğitimlerden geçti.

        Mimar, mühendis, tekniker, zabıta, şoför, kimyager, güvenlik görevlisi ve temizlik personelinden oluşan ekip, 6 Şubat depremlerinde görev alıp çok sayıda hayatın kurtarılmasına yardımcı oldu.

        Olaylara müdahale reflekslerini artırmak için sürekli çalışma yürüten ve metruk yapılarda arama kurtarma tatbikatları yapan ekip, son teknolojik ekipmanlarla olası afetlerde hayat kurtarmak için eğitimlerini aksatmıyor.

        - "Her türlü afette görev almak için hazırız"

        Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı Afet Müdahale ve Sivil Savunma Şube Müdürü Mustafa Zan, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla, çalışmaları hakkında AA muhabirine bilgi verdi.

        Zan, sürekli eğitimlerle kendilerini arama kurtarmalara hazırladıklarını söyledi.

        Her türlü afette göreve hazır olduklarını ifade eden Zan, şöyle konuştu:

        "Çığda arama kurtarma eğitimlerimiz yeni tamamlandı ayrıca önümüzdeki günlerde geniş arazide arama kurtarma eğitimi planlanmakta ve bunların ekipman alımı yapılacak. Yeni, güncel teknoloji ve ekipmanlarla her türlü afetlere müdahale kapasitemizi genişleteceğiz. 35 kişilik ekibimizle her türlü afette görev almak için hazırız. Bir deprem ya da selde 7/24 göreve talibiz. Ekibimizi kentsel aramada uzmanlaştırdık, bölge şartlarına hitaben çığda arama kurtarmayı daha ileri seviyeye taşıyoruz ve geniş arazi ile su üstü arama kurtarmada kendimizi uzmanlaştırıp akredite olmayı hedefliyoruz."

        - "Eğitimlerle sürekli kendimizi yeniliyoruz"

        Ekibin şef yardımcısı Sefa Yıldız da 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yanı sıra farklı illerde arama kurtarma çalışmalarına katıldığını anlattı.

        İnsanlara yardım etmeyi sevdiğini belirten Yıldız, "Enkazdan çok canlı insan çıkardım, onların hayır duasını almak başka duygu. Halkımız ve ülkemiz için çalışıyor, eğitimlerle sürekli kendimizi yeniliyoruz. İnşallah bir afet olmaz ama olursa tam donanımlı ekiple göreve hazırız." diye konuştu.

        Belediyede peyzaj mimarı Nermin Kara ise ekip kurulduktan bu yana tüm eğitimlere katıldığını, geçen hafta aldıkları çığ eğitimini başarıyla tamamladıklarını dile getirdi.

        Ekipte enformasyon işlerine baktığını söyleyen Kara, "7/24 göreve hazırım, çağrıldığım an hiç düşünmeden hemen görevimin başına dönüyorum. İnsanların hayatına dokunmak bana mutluluk veriyor, bu yüzden ekibe gönüllü katıldım. Belki 'yapamaz' diye düşünenler oldu ama kadın her yerde var, çok ağır iş yapamam ama orada bulunan insanlara manevi destek bile vermek bize yeter." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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