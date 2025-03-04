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        Erzurum'da dağlık ve dik yamaçlı bölgeler için çığ uyarısı yapıldı

        Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum'da yüksek ve dik yamaçlı bölgeler ile karlı dağlık alanlar için çığ uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 19:04 Güncelleme: 04.03.2025 - 19:04
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        Erzurum'da dağlık ve dik yamaçlı bölgeler için çığ uyarısı yapıldı
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        Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum'da yüksek ve dik yamaçlı bölgeler ile karlı dağlık alanlar için çığ uyarısında bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre kentte gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don, yer yer pus ve sis beklendiği belirtildi.

        Yüksek ve dik yamaçlı bölgeler ile karlı dağlık alanlarda çığ tehlikesi bulunduğu ifade edildi.

        Açıklamada, vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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