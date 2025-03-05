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        Erzurum'da kamyona çarpan hafif ticari araçtan savrulan kadın öldü

        Erzurum'da emniyet şeridinde park halindeki kamyona çarpan hafif ticari araçtan savrulan kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 17:26 Güncelleme: 05.03.2025 - 17:42
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        Erzurum'da kamyona çarpan hafif ticari araçtan savrulan kadın öldü
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        Erzurum'da emniyet şeridinde park halindeki kamyona çarpan hafif ticari araçtan savrulan kadın yaşamını yitirdi.

        Nihat K.'nin kullandığı 34 GJH 85 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolunun 5. kilometresinde Aşkale istikametine doğru emniyet şeridinde park halinde bulunan 25 ACM 994 plakalı kamyona arkadan çarptı.

        Daha sonra bariyerlere çarpan araçta yolcu konumunda bulunan Halime Kaya araçtan savrularak yola düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, araçtan savrularak kaza yerinde hayatını kaybeden Halime Kaya'nın cenazesini morga kaldırdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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