AFAD Başkanı Pehlivan, "Erzurum Kış Saha Tatbikatı"nda konuştu:

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, yurt içi ve dışından katılımla düzenlenen Erzurum Kış Saha Tatbikatı'na ilişkin, "Bütün ekiplerimizi A'dan Z'ye tebrik ediyorum. Aşama aşama hiçbir aksaklık olmadan gerçekten gerçeği aratmayacak bir tatbikat gerçekleştirdiler." dedi.

Pehlivan, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Erzurum'daki Konaklı Kayak Merkezi'nde düzenlenen tatbikat sonrası gazetecilere, yaklaşık 2 bin 500 rakımda kış saha tatbikatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tatbikatı icra eden bütün ekipleri tebrik eden Pehlivan, "Güzel ve başarılı bir tatbikat oldu. Malumunuz, dünya ve ülkemiz çeşitli afetlere maruz kalıyor. Coğrafi ve meteorolojik şartlardaki değişkenlikler çeşitli afet türlerinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Ülkemiz de afetlerin dünya üzerindeki yoğun yaşandığı ülkelerden birisi ve bölgeden bölgeye, illerden illere çeşitli, değişik afet türlerini yaşıyoruz." diye konuştu.

- "Personel ve ekiplerin reflekslerinin ölçülmesini arzu ediyoruz"

Pehlivan, afet türlerine yönelik hazırlıklar yapılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu hazırlıkları ülkemiz genelinde İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığımız koordine ve organize ediyor. AFAD Başkanlığı olarak bir görevimiz, afetlere hazırlıklı olunmasını sağlamak, bu konuda ilgili kurum kuruluşları koordine etmek. Risk azaltma planları çerçevesinde bu çalışmaları yapıyoruz ve zaman zaman da bugün olduğu gibi bütün bu planların tatbik edilmesini ve o plan dahilinde görevli sorumlu kurum kuruluş personel ve ekiplerin reflekslerinin ölçülmesini arzu ediyoruz. Bugün tam da yaptığımız bu oldu ve çok geniş katılımlı bir tatbikat gerçekleştirdik."

Pehlivan, Erzurum'un iklimi nedeniyle yoğun kar aldığına işaret ederek, "Dolayısıyla kar yağışının yoğun olduğu zamanlarda çığ düşme riski oluşuyor, yolların kapanması, buzlanma, elektrik ve iletişim hatlarının kesilmesi gibi olumsuzluklar yaşanabiliyor. Bugünkü tatbikat senaryosu içerisinde, işte bu kış şartlarının, kar yağışının yoğun olduğu ilde bir afet, bir çığ düşmesi gerçekleştiğinde neler yapılması gerektiğini uygulamalı şekilde görün istedik." ifadelerini kullandı.