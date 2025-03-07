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        Erzurum'da çatıda kar temizlerken kayıp belindeki iple asılı kalan kişi kurtarıldı

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde, kar temizlemek için çıktığı binanın çatısından kayıp beline bağladığı iple asılı kalan kişi, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 22:42 Güncelleme: 07.03.2025 - 22:42
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        Erzurum'da çatıda kar temizlerken kayıp belindeki iple asılı kalan kişi kurtarıldı
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        Erzurum'un Palandöken ilçesinde, kar temizlemek için çıktığı binanın çatısından kayıp beline bağladığı iple asılı kalan kişi, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

        Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın çatısına çıkarak kar temizliği yapan Hüseyin Ergün’ün aniden ayağı kaydı.

        Tedbir amaçlı beline bağladığı ip sayesinde Ergün, zemine düşmekten kurtulup çatıda asılı kaldı.

        Çevredekilerin olayı görmesi üzerine çatıya çıkan 3 kişi, yaptıkları çalışmayla Ergün’ü bulunduğu yerden kurtardı.

        Ergün’ün kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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