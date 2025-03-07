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        Erzurum'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi

        Erzurum'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında program gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 16:09 Güncelleme: 07.03.2025 - 16:14
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        Erzurum'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi
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        Erzurum'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında program gerçekleştirildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Atatürk Üniversitesi Mavi Salon'da düzenlenen programda, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerin el emeği ürünleri ile tablolarından oluşan serginin açılışı yapıldı.

        Protokol üyeleri daha sonra kamu kurumları ile STK'lerce açılan stantları gezip yetkililerden kadınlara yönelik çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Program kapsamında kadınların gücünü anlatan kısa film gösterimleri seyredildi, müzik dinletisi sunuldu.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, konuşmasında, kadınların hayata değer katan, ailenin ve toplumun temeli olduğunu söyledi.

        Güçlü kadınların güçlü toplumlar inşa ettiğine inandığını belirten Aykut, "Kadınların emekleriyle ülkemizin her alanda yükseldiğini görüyoruz. Kadınların eğitime, istihdama ve karar alma mekanizmalarına aktif katılımı, ülkemizin gelişimi için kritik öneme sahiptir." dedi.

        Aykut, şöyle devam etti:

        "Kadın, üretkenlik demektir, ailesinin ve toplumunun geleceğini şekillendiren en büyük güçtür. Anneler, öğretmenler, bilim insanları, girişimciler, sanatçılar ve her meslekten kadınlar, büyük bir azim ve fedakarlıkla ülkemize katkı sunmaktadır. Bugün her alanda başarılarıyla göğsümüzü kabartan kadınları yürekten alkışlıyoruz. Kadınların yalnızca destek mekanizmalarına ihtiyacı olmadığını, aksine hayatın her alanına varlıklarıyla yön verdiklerini biliyoruz. Büyük bir özveriyle çalışan, kalkınmada önemli rol oynayan tüm kadınlar ülkemizin geleceğini inşa eden güçlü bireylerdir. Kadınların azmi, çalışkanlığı ve fedakarlığı, Türkiye'nin en büyük gücüdür."

        Ankara'da 2022'de Kurban Bayramı'nda esnaf babasına yardım ederken kolunu kıyma çekme makinesine kaptıran ve sağ eli bileğinden ampute edilen Rabia Birsen Göğercin de kadınların yaşamın her alanında önemli olduğunu anlattı.

        Konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlünce kentte yılın kadını seçilen Dr. Yasemin Erdoğan'a, Aykut tarafından hediye verildi.

        Programa, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Albay Ümit Sayar, Erzurum Baro Başkanı Mesut Öner ile davetliler katıldı.

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